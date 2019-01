Protección del medioambiente demanda voluntad política

Gloria Silvia Orellana

Rodolfo Calles, técnico de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), señaló que la oferta electoral, en cuanto al medioambiente, es insustancial en tres partidos en contienda. Y que si bien el partido FMLN es el único con una propuesta puntual, todavía falta profundizarla porque el cambio climático es una realidad.

¿Qué propuestas tienen los partidos políticos?

Bueno, inicialmente quien ha presentado una propuesta, digamos de gobierno que fuera tangible, es el partido FMLN. Ellos están planteando más que todo un trabajo en el tema del agua, que es importante, pero se toca de manera somera. Está bien, pero se necesita ponerle más énfasis en algunos temas.

¿En ARENA y su alianza?

En El Salvador, para avanzar en estos temas de medioambiente, las alianzas tienen que ir más allá del diente al labio. ARENA dijo que iba a presentar su plan pero no sabemos qué pasará con este contenido, si sus financistas electorales componen una élite de grandes empresarios.

Hubo un intento de no usar bolsas plásticas, de una diputada de ARENA, pero no nos equivoquemos, nunca van a detener en ningún momento el desarrollo de esas empresas, si son urbanistas y quieren edificar una colonia, se lo van a permitir. Y si quieren vender agua envasada también lo van permitir, porque eso les genera dinero a sus financistas. Creo que seguirían reproduciendo la misma modalidad que han venido desarrollando y para ellos el Estado de dejar hacer, dejar pasar, y ARENA ya dijo que quiere a la empresa privada en el ente rector y son claros en esto, y si gana, vamos rumbo a la privatización del agua.

¿Qué hay con GANA?

Con GANA, creo que el tema es más complicado y lo digo porque básicamente su plan recoge algunas propuestas que han andado ahí, de organizaciones y de entidades estatales, pero no hay profundización del tema y mucho menos, si va realmente a cumplirlo y como organización social, solo nos queda darle seguimiento y observar que se cumpla ese plan, que no tuvo consulta.

Por lo menos, yo estoy en varios espacios con el tema ambiental y nunca nos preguntaron sobre las actividades y temas que nosotros trabajamos, aunque sí podemos asegurar que muchas de las cosas que aparecen allí están en otras propuestas en las redes sociales, porque el tema del medioambiente no solo es copiar y pegar en un plan, se debe cumplir y se trata de voluntad política.

¿Cree que se contradicen las plataformas de estos partidos?

Claro, digamos GANA, que recoge muchas de las propuestas ambientales nuestras es una cosa, pero la conducta de los diputados de GANA en la comisión de Medio Ambiente es otra, no llegan a las reuniones o no dan los votos para aprobar una Ley de Aguas, lo que plantea que no hay coherencia con su candidato presidencial.

Y en las condiciones que está ahorita la aritmética legislativa, si ARENA, que tiene 37 diputados más otros votos de la derecha legislativa, fácilmente privatizan el agua. Porque la presidenta de la comisión (Martha Evelyn Batres) lo último que ha hecho es suspender las sesiones de trabajo y esto es grave. Pero no quieren tocar el tema porque saben que les puede restar votos y esperan que pase el 3 de febrero, para saber cómo van a enfilar las baterías, esa es su preocupación política.

¿Qué otros temas de medioambiente necesitan abordarse?

Lo primero, no podemos llevar a este país en un rumbo de “desarrollo” que está depredando el medioambiente. Hay temas de interés que no están siendo considerados en las propuestas electorales. Uno de ellos es el rescate del río Lempa, y somos agua-dependientes de Guatemala y Honduras, esto debería ser tema de discusión y análisis serio de los candidatos presidenciales, porque esa agua está vinculada al consumo, soberanía alimentaria y desarrollo productivo de país.

¿Qué otra amenaza enfrenta el medioambiente?

El tema de las urbanizaciones es uno que está vinculado con el agua directamente, aquí, en el Gran San Salvador, sobre todo en el área periférica, se va ampliando la mancha urbanística en zonas de mantos acuíferos, están poniendo en riesgo la sostenibilidad y un problema de exclusión, al favorecer a los de la residencial, en detrimento de aquellos barrios o zonas que han sido marginadas por años.