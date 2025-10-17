Protección Civil deja sin efecto alerta naranja 

Compartir

La Dirección General de Protección Civil dejó sin efecto la alerta naranja, y emitió alerta amarilla en todo el país, debido a que las lluvias se mantendrán en las próximas horas.

Según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical cercana a las costas de Centroamérica, mantendrá la inestabilidad atmosférica en la región, favoreciendo las lluvias con actividad eléctrica en el territorio nacional.

Esta situación favorece el arrastre de humedad desde el Océano Pacífico, manteniendo las lluvias y tormentas con más frecuencia, principalmente desde mediodía, la tarde y noche, con énfasis en la cadena montañosa norte y cordillera volcánica del país.

“Las probabilidades de desbordamientos en las cuencas del país, para las próximas horas, hay probabilidad muy alta en el cauce y afluentes de las regiones hidrográficas Lempa Alta, Lempa Media, Lempa Baja, Estero de Jaltepeque y Bahía de Jiquilisco, así como en los ríos Goascorán y Grande de San Miguel”, señaló el MARN.

Las comisiones municipales de Protección Civil deberán intervenir según su competencia ante cualquier eventualidad, llevar un monitoreo territorial cada 6 horas o dependiendo de las necesidades y las Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN) de ser requerido.

Asimismo, determinar las zonas de riesgo por la caída de ramas, árboles, vallas publicitarias, postes del tendido eléctrico por los vientos asociados a tormentas, y considerar las acciones más apropiadas.

Asimismo, cada gobernador y alcalde, deberá mantener los mecanismos de comunicación entre los miembros de la comisión departamental, municipal y comunal de Protección Civil, correspondiente.

Protección Civil hizo un llamado a la población a desplazarse con precaución por el territorio, evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se genere durante las lluvias o tormentas y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre.

