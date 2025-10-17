Con la reelección de Raquel Caballero, víctimas seguirán silenciadas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las víctimas de la represión en el país, debido al régimen de excepción, no tienen posibilidad de una defensa digna, mucho menos que la PDDH, institución que debería defenderlos, abogue por ellos.

Este escenario se ve agudizará con la reciente reelección de Raquel Caballero de Guevara como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), para un nuevo período que comprende del 16 de octubre de 2025 al 15 de octubre de 2028, por parte de los diputados del partido oficial y partidos aliados en la Asamblea Legislativa.

Las Organizaciones aglutinadas en el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), han expresado su preocupación, ya que aseguran que a lo largo de su gestión, Caballero no ha mostrado interés por las víctimas ni cuenta con méritos para continuar en el cargo.

Samuel Ramírez, vocero de MOVIR, dijo en entrevista a YSUCA que “ella es la persona ideal para el gobierno para tapar las violaciones a los derechos humanos, y no nos queda más que seguir luchando. Estamos solos por un período más”.

Otras reacciones sobre el tema como la de Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), señalan que “ella no ha hecho nada en defensa de los derechos humanos en favor de los salvadoreños”.

Para las organizaciones sociales y sindicales la procuradora ha ignorado las denuncias presentadas por los movimientos sociales, ya que durante su comparecencia ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, en el proceso de entrevistas, Caballero aseguró que no ha recibido ni un solo caso de tortura denunciado en la institución que preside.

Sobre esto hay que destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer, en septiembre de 2024, un informe que analiza el régimen de excepción decretado en El Salvador desde 2022 y sus efectos en los derechos humanos.

En el documento, de 157 páginas, detalla una cadena de abusos que inicia con criterios arbitrarios de captura y deriva en torturas y tratos inhumanos en los centros penitenciarios.

Y que recordar que Caballero ya había ocupado este cargo entre 2016 y 2019, durante gobiernos anteriores, y su gestión ha sido objeto de múltiples cuestionamientos.

