Proponen sistema de pension universal en pro de personas no cotizantes

Para la Iniciativa Popular No más AFP, El Salvador precisa de la creación de un sistema de pensiones universal, público, solidario y de beneficio definido que incluya a las amas de casa, a los campesinos y a los cuentapropistas, entre otros sectores que jamás han tenido acceso a pensión.

Garantizar que todas las personas mayores de 70 años que no tienen ingresos de ningún tipo puedan tener el derecho a una pensión mínima universal, que les garantice su autonomía y un ingreso básico para su vejez, resalta en la propuesta presentada esta semana en la Asamblea Legislativa.

“Estamos proponiendo un pilar no contributivo para toda esa gente que no cotiza y no contribuye a un sistema de pensiones, pero que paga impuestos y aporta a la generación de riqueza en el país”, expuso Roxana Rodríguez, miembro de la organización de Profesionales por la Transformación de El Salvador, aglutinada en la iniciativa.

El proyecto detalla que los no cotizantes tendrían pensión universal equivalente a 1/3 del salario mínimo para sector comercio y servicio vigente mensual; es decir, $100, y se mantendría el techo de siete salarios mínimos para pensiones.

Para los obligados -que se pasaron al sistema en 1998- de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) proponen jubilación a los 60 y 55 años de edad, 25 años de cotización, 60 % de retorno sobre el salario básico regulador (SBR) de los últimos 3 años, patrono cotiza 8.75 % y trabajadores 7.25 %.

“Lo que estamos proponiendo es que el salario básico regulador sea el promedio de los ultimo tres años, y la taza de reemplazo sea del 60 %. Una profesora que hoy gana $1,000 y se quiere jubilar, con la propuesta le quedaría una pensión entre los $500 y $600, cuando en la actualidad les queda de $200 dólares; estamos hablando que se duplicarán las pensiones”, manifestó Rodríguez.

De acuerdo con la fuente, los cotizantes que tengan al menos doce cotizaciones y no cumplan requisitos para pensionarse tendrán derecho a una asignación equivalente al 10 % del SBR por cada mes cotizado, el pago se efectuará en seis anualidades o en un solo pago, a elección del cotizante.

Otra de las propuestas es la creación del Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social (INAPS), ente rector tripartito que incluiría trabajadores, patronos y Estado. Asimismo plantea que todos los ingresos para el fideicomiso de obligaciones previsionales (FOP) entren al fondo que administra el nuevo sistema.

Las pensiones serán fiscalizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, la cual deberá realizar un estudio actuarial del sistema de pensiones por lo menos cada cinco años, para evaluar y dar seguimiento a los resultados y tomar medidas pertinentes y hacerlas del conocimiento de las instituciones públicas y privadas respectivas.

Al sistema podrán afiliarse todos los salvadoreños domiciliados que ejerzan una actividad mediante la cual obtengan un ingreso. Los patronos de las micro y pequeñas empresas también podrán afiliarse al sistema, al igual que los salvadoreños no residentes, los trabajadores agrícolas y domésticos, quienes serán incorporados al régimen de acuerdo a las condiciones y peculiaridades de su labor. Su afiliación se dictará en un reglamento especial.

Están excluidas del sistema de pensiones los funcionarios y empleados extranjeros de organismos internacionales sujetos a convenios especiales con el gobierno de El Salvador, y los extranjeros no residentes con contratos de trabajo iguales o menores a 6 meses en un año calendario.

La Iniciativa Popular No más AFP manifestó que esperan que el proyecto sea estudiado de manera responsable y sean consultados todos los sectores; especialmente el de trabajadores y representantes del pueblo y sus organizaciones, a través de audiencias en la Asamblea, para lograr las condiciones mínimas de una vida digna.

Para la otra semana se espera el inicio de la divulgación del proyecto. “Adentro de la Asamblea Legislativa no hay correlación para esto, es necesario originarlo desde afuera; las amas de casa, los campesinos y todos los sectores deben movilizarse por una solución integral”, concluyó la activista.