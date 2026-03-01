Página de inicio » Nacionales » Pronóstico de calor en El Salvador en marzo

Pronóstico de calor en El Salvador en marzo

1 marzo, 2026

San Salvador/Prensa Latina

Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostican dos olas de calor en El Salvador durante el mes de marzo.

Informes señalan que dicho periodo es uno de los más calurosos de la temporada seca y con él adelantan un pronóstico de olas de calor, según la perspectiva climática publicada por el MARN.

A escala nacional, se proyecta una temperatura máxima promedio de 33.4 centígrados durante el mes de marzo, aunque en días recientes en algunos puntos del país se alcanzaron temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.

Esos eventos de “canícula” se sentirán más extremos en la zona norte y la occidental, exigiendo a sus pobladores extremar medidas de hidratación y protección solar, dijeron autoridades.

A escala nacional, se proyecta una temperatura máxima promedio de 33.4 grados centígrados con madrugadas en las que la mínima apenas bajará a 19.4 grados, dejando una media de 24.9 grados.

En la actualidad el país vive la etapa de sequía con un ambiente sofocante y los pronósticos indican que en la práctica habrá poca o ninguna lluvia.

