Reconocen el talento andaluz en ocasión al 28F en la rama artística, deporte, la investigación y la ciencia

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Con motivo al Día de Andalucía, fecha que se conmemora cada 28 de febrero, la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno, ha llevado a cabo la firma del libro de honor la tarde de este viernes en el Palacio de San Telmo, en diversas distinciones, a artistas , deportista, la tauromaquia, científicos y más con títulos como; hija predilecta e hijo predilecto y medallas de Andalucía, la entrega como tal, se llevará acabo este sábado en el Teatro de la Maestranza, Sevilla, España durante un acto institucional.

El cantante y compositor Manuel Carrasco, es uno de los llamados Hijo Predilecto de Andalucía. A sus 45 años de edad ha logrado consolidar una amplia carrera musical. Carrasco quien fue parte de la segunda edición de Operación Triunfo, vio la luz de su éxito en 2004, luego de que su segundo álbum «homónimo», lograra vender alrededor de 50, 000 copias.

«Estoy muy emocionado está tierra me lo ha dado todo, artística y personalmente, uno no sueña con estás cosas, hasta que está acá y nunca se nos pasa por la cabeza, intento llevarlo con la mayor dignidad y orgullo», comentó con emoción Carrasco.

La cineasta y actriz Paz Vega, nacida en Sevilla en 1976 también es llamada Hija predilecta de Andalucía, su trabajo en las artes escénicas la ha llevado a consolidarse internacionalmente, tras haber ganado en el 2001 el Premio Goya como mejor actriz, tras protagonizar el filme Lucía y el sexo.

Vega, quién llegó de la mano de una de sus hijas dijo estar emocionada e ilusionada y reiteró que no imaginó que esto podría pasarle. «Lo retomo con toda la humanidad, es un honor muy grande, no solo para mí sino también para mí familia, estoy acá por todos los valores que ellos me han inculcado», agregó.

Entre los que han recibido las Medallas de Andalucía están; el torero Morante de la Puebla, la actriz y cantante Ana Mena, en la categoría «La Cultura y el Patrimonio». También se ha otorgado la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia para el pueblo de Adamuz, por su generosidad y respuesta de auxilio tras el grave accidente ferroviario que cobró la vida a 46 personas, el pasado mes de enero.

El reconocido torero destacó en breves palabras que «esta es una profesión muy dura en un principio pensaba que todo era color de rosa, este es un reconocimiento muy importante, la pasión y el compromiso que tenía como niño, sigue intacto».

Mena, quién irradió con una sonrisa y lanzó besos a la prensa compartió que, está medalla es una de las cosas mas inexplicables que le han pasado en la vida, lo estoy recibiendo como si fuera Premio Grammy y que sin duda la comparte con su familia, sus paisanos y sus fans.

El Museo de la Autonomía Andaluza, ha recibido la medalla bajo el nombre «Manuel Clavero», ya que cuenta con símbolos originales de la primera bandera andaluza diseñada por Blas Infante que data desde 1918.

Por su parte la periodista, Sandra Golpes ha recibido la Medalla de Andalucía de Humanidades y las Letras, asimismo, el director de Ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero.

Por sus cinco décadas arriba de los escenarios Cantores de Hispali ha recibido la Medalla de Andalucía en las Artes, la agrupación que dió origen en Salamanca en 1976 ha recorrido cerca de 46 países, hay que destacar que tienen 50, 000 copias vendidas esto, dentro de un mismo álbum.

Pese a su mención han sido unos de los que no llegaron al recibimiento de la medalla, las razones se desconocen.

En la rama deportiva la Junta entregó la Medalla de Andalucía del Deporte a; Olga Carmona y María Torres. Mientras que Raúl Berdonés y Ana Requena recibieron la Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa y finalmente Rosa Rodríguez, junto a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos recibieron la Medalla de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...