PROES señala ‘amaño’ en presupuesto 2020

La adhesión de nuevas partidas, así como el recorte a subsidios y programas sociales sin fundamentar los motivos para hacerlo, son algunas de las razones que, según el colectivo de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) indica amaños en el Proyecto de Presupuesto 2020.

“La Asamblea Legislativa tiene el deber de rechazar el Proyecto de Presupuesto presentado por el órgano Ejecutivo, debido a que infla partidas de forma amañada, eleva el gasto militar y abre la posibilidad de un manejo discrecional de los recursos”, puntualizó.

Asimismo, manifestó que el Congreso debería plantear una reasignación de los gastos financieros inflados hacia las áreas de educación y salud, para mejoras en ANDA y medioambiente, así como para mantener el subsidio al gas y los programas sociales que el gobierno quiere recortar o suprimir.

El PROES afirmó que el Presupuesto 2020 tiene un aumento desproporcionado en los gastos financieros del Gobierno, que incluyen el pago de impuestos, tasas, transacciones en bancos y seguro privado. “El notable aumento de los gastos financieros contrasta con la tendencia de ese rubro en los últimos años, que en 2018 fue de $39 millones 350 mil 450; en 2019 subió a $47 millones 675 mil 162 y en el 2020 llegaría a $118 millones 663 mil 914, lo que significa un crecimiento de 149 %, a pesar de que para ese año no habría nuevos impuestos, ni aumentos de las tasas, las transacciones bancarias y el seguro”, explicó.

El colectivo también subrayó la creación de la partida “Beneficio Social” con una asignación de $2 millones, para “promover el bienestar social, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de la nación, impulsado por la primera Dama, según el Plan de Gobierno, cuando la primera Dama no tiene cargo oficial en el Gobierno ni cuenta con un plan”, expone.

Por otra parte, resaltó el incremento de un 117 % en la partida 02 de la Presidencia de la República, titulada “Dirección y Administración Institucional” y conocida como partida secreta, la cual pasaría de $7 millones 412 mil 662 en 2019 a $16 millones 59 mil 918 en 2020.

“La falta de transparencia del gobierno reflejada en el Proyecto de Presupuesto pone en duda su seriedad en el manejo de los recursos (…). Este debería financiar políticas y proyectos que mejoren las condiciones de vida de la población”, señaló el PROES, el cual exhortó a los salvadoreños a demandar que se asignen los fondos necesarios para que el Gobierno cumpla con su obligación de garantizar los derechos humanos, sin provocar retrocesos perjudiciales y evitar el despilfarro de los fondos.

El colectivo no es el único que se ha pronunciado ante el recorte de fondos para algunas partidas en el Presupuesto 2020; hace unas semanas, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social pidió al Ejecutivo “tener particular atención con partidas como las de subsidios, intereses, pensiones y devoluciones de impuestos”, además de cumplir con la Constitución de la República al no sobrestimar ingresos corrientes, ni subestimar u omitir gastos.

