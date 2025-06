Productos del Régimen de Excepción

César Ramírez

@caralvasalvador

El modelo de régimen de excepción tiene grandes efectos sociales que afectan a las poblaciones salvadoreñas, no solo internas sino también en el ámbito internacional; el Régimen de Excepción tiene aproximadamente 38 meses consecutivos de extensión (06MAY0-04JUN025) tiene como productos visibles el daño a miles de familias.

Ha destruido el tejido social en comunidades, estigmatizado a otros, inhabilitado en sus relaciones comerciales y sociales a miles de ciudadanos, es un cambio social que debilita la democracia, ha fragmentado la institucionalidad, ha roto el modelo de credibilidad en la justicia, pretende ejercer un único poder absoluto que no tolera la crítica o la petición de rendir cuentas de los dineros del pueblo, la verdad gravita en twitter y redes sociales, sus esquemas producen miedo en cada persona educada en el canon democrático, es una cadena de abusos que fácilmente completaría una enciclopedia del terror.

Es terror el que se manifiesta a diario, los ciudadanos ya no podemos nombrarnos así, porque acá existen “jueces de la calle” que por un tatuaje de Goku, Rick and Morty, un reloj o una corona son suficientes para ingresarte a prisión, al suprimir los derechos de prisión preventiva aplican el tiempo del régimen, no existe defensa jurídica y estos esquemas multiplicados por miles son la realidad que vivimos desde hace tres años.

El abuso policial y de la fuerza armada es conocido por las comunidades, los testimonios se multiplican de boca a boca, son pequeños esquemas escritos de persona a persona “de confianza”, pero existen testimonios como el caso de 30SEP023 Captura de militares acusados como cómplices en la violación de una niña de 13 años en Mizata, La Libertad.

Los ejemplos en estos días de los ciudadanos: Ruth López, Enrique Anaya, Fidel Zavala y otros son evidentes, ellos sufren prisión acusados de cualquier delito, desafortunadamente es la misma situación que mañana le puede acontecer a cualquiera, por eso damos testimonio de esta historia que vivimos en una nación en dictadura.

Productos del régimen de excepción (persecución, denuncias, relaciones internacionales)

Sindicalistas

El reiterado evento de capturas en determinados sectores: 12ENE023 Denuncian abusos en captura de sindicalistas en alcaldía de Soyapango; 03FEB023 Detienen sindicalista por solicitar cambio de gerente de producción Imprenta Nacional; 14FEB025 OIT insta a gobierno fin a persecución de sindicalistas. Denuncian captura arbitraria líderes comunitarios Opico

Denuncia de Iglesia: 25MAR023 Iglesia Católica II, Cardenal Rosa Chávez cuestiona indiferencia ante capturas ilegales y abusos

Capturas arbitrarias

21MAR023 EEUU señala abusos y capturas arbitrarias durante el régimen

04JUN023 Denuncia captura arbitraria de joven y su madre en Tonacatepeque. Marilyn fue detenida el lunes 29 de mayo, un día después su madre también fue capturada cuando fue a pedir información a la delegación del Distrito Italia. Familiares señalan que las capturas son una injusticia.

16JUL023 Defensores sociales denuncian más de 20 capturas arbitrarias y piden no criminalizar inocentes. Una de las capturas más recientes es la de Óscar René Iglesias.

19NOV023 Sargento denunciado captura arbitraria régimen de excepción.

27MAR024 Cristosal capturas arbitrarias por cerco militar Chalatenago. Juez Durán que cerco militar es un acto de prepotencia, El BRP pide retiro de tropas.

25ABR024 Informe Amnistía Internacional Capturas arbitrarias II, Departamento de Estado de EE.UU impunidad en agentes del Estado en régimen de excepción

08JUN024 Socorro Jurídico alerta en EE.UU capturas en régimen. La organización proderechos humanos presentó 3 casos de capturas arbitrarias de ciudadanos estadounidenses en El Salvador, en una conferencia en Washington

25SEP024 Movir recopila 200 nuevos casos de capturas arbitrarias

Habeas corpus

19NOV023 La CSJ sin resolver 8,000 habeas corpus.

01MAR023 Sala Constitucional impuesta, sin emitir fallos sobre denuncias de capturas ilegales. Unas 3,518 peticiones de “habeas corpus”, equivalentes al 78% de los casos expuestos se encuentran pendientes de resolver. Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac)

Desamparo, menores de edad

01OCT023 Según Socorro jurídico humanitario niñez desamparada por las capturas del régimen supera los 100,000 casos.

13ABR024 Niña de 14 años y niño de 5, en desamparo por detención de su familia

17JUL024 informe denuncia abusos contra menores capturados. Human Rights Watch denunció en un informe que más de 3,000 menores han sido detenidos bajo el régimen de excepción, algunos habrían sido víctimas de tortura.

17JUL024 3,319 menores capturados régimen informe HRW

17JUL024 3,319 menores capturados HRW, Juan Papier los casos de tortura sí existen.

22SEP024 CIDH al Estado respetar DH menores, Socorro Jurídico a ONU capturas arbitrarias

Persecución política

07FEB024 Feministas leen la Constitución en protesta por captura de escritor Carlos Bucio

14FEB025 OIT insta al gobierno fin a persecución de sindicalistas, Denuncian captura arbitraria líderes comunitarios Opico

27FEB025 Califican como persecución política la captura de Fidel Zavala y acoso a Unidehc . Organizaciones aglutinadas en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) captura de Fidel Zavala

Abusos contra comunidades

17FEB023 Organización exige indemnice a personas inocentes capturadas en régimen. Las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) exigieron al gobierno que indemnice a las personas inocentes capturadas en el marco del régimen de excepción.

11MAY023 PDDHH promete investigar 49 capturas Bajo Lempa. La petición fue presentada por integrantes del comité de familiares de víctimas del régimen de excepción del Bajo Lempa.

17JUN023 Denuncia captura de líder indígena en LA Unión. La comunidad Nuevo Amanecer de Intipucá, exige la liberación de Óscar Martínez Iglesias y pide un cese a la criminalización y capturas de defensores de derechos humanos.

12DIC023 Ante capturas del régimen de excepción La comunidad del Bajo Lempa cambió su lucha

07MAR025 Comunidad se une por daño Río Grande

17MAY025 juzgado deja sin efecto desalojo comunidad EL bosque, ONU informada capturas EL Bosque

Amnistía internacional

25ABR024 Informe Amnistía Internacional régimen de excepción capturas arbitrarias

07MAR025 Amnistía internacional denuncia captura de Fidel Zavala y registro Unidehc, Comunidad se une daño Río Grande

18MAY025 Amnistía internacional captura transportistas sin base legal, continuar obra de taludes Los chorros

ONU

22SEP024 CIDH al Estado respetar DH menores, Socorro Jurídico a ONU capturas arbitrarias

Persecución y capturas de personalidades defensoras Derechos Humanos

26DIC023 Viola Constitución la orden de detención contra participantes del proceso de paz. Orden de captura Rubén Zamora es señalada como persecución.

16JUL023 Defensores sociales denuncian más de 20 capturas arbitrarias y piden no criminalizar inocentes. Una de las capturas más recientes es la de Óscar René Iglesias.

18FEB025 Captura Eugenio Chicas debilitará caso de ambientalistas. Comisión avala proyecto de ley regular ensayos clínicos

20MAY025 Condena internacional por captura de Ruth López abogada anticorrupción

08JUN025 Detienen a abogado constitucionalista Enrique Anaya

09JUN025 Se desconoce paradero de Enrique Anaya tras captura amazon.com/author/csarcaralv

Referencias

Diario de Hoy, Diario Co Latino, CNN

Me gusta esto: Me gusta Cargando...