Selección de Chile cae en Bolivia y es eliminada de Mundial 2026

SANTIAGO/Xinhua

La selección de fútbol de Chile cayó el martes 2-0 frente a su similar de Bolivia, en la altura de la ciudad de La Paz, derrota que le significó a “La Roja” la eliminación matemática para el próximo Mundial 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), cuando faltan dos fechas por disputarse.

El triunfo de Bolivia, coronado por la segunda anotación al minuto 90 de la joven promesa, Enzo Monteiro, desató la alegría en el estadio municipal de El Alto, al mantener con vida la esperanza mundialista de la selección boliviana.

En contraste, selló el fracaso del proceso chileno y ocasionó el cese de su entrenador, el argentino Ricardo Gareca, quien completó el peor rendimiento en la historia chilena.

Chile quedó fuera de la justa mundialista por tercera vez consecutiva y con ello cerró la etapa de la llamada “generación dorada”, comandada por el delantero Alexis Sánchez y el mediocampista Arturo Vidal, quienes fueron los grandes artífices en la conquista de la Copa América 2015 y 2016, así como en la clasificación de Chile a los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Al respecto, Alexis Sánchez, quien en diciembre próximo cumplirá 37 años, declaró al finalizar el partido en Bolivia que “se hicieron muy mal las cosas”, lo que “se ve reflejado en cómo jugamos”. El delantero del Udinese de Italia llamó además a ofrecer disculpas a los aficionados chilenos y dijo que en sus 20 años de jugar para la selección “nunca había vivido esto. Siento pena, el grupo también tiene pena, los jugadores están tristes. Chile no se merece esto”.

Tras la última fecha de las eliminatorias, “La Roja” no sumó puntos, por lo que permanece en la última posición con 10 puntos y una diferencia negativa de menos 15 goles, su peor rendimiento en el formato actual de la clasificatoria de Sudamérica.

La selección chilena aún tiene dos partidos por disputar, frente a Brasil en calidad de visitante y ante Uruguay en Chile.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Pablo Milad, aseveró tras la eliminación que “se terminó el proceso, el ciclo que iniciamos con mucha fe con Ricardo (Gareca)”.

“Buscamos los técnicos que había con la experiencia internacional, principalmente a nivel de selecciones, y la mejor carta fue Ricardo para poder representar las ilusiones que tenía el pueblo”, comentó el directivo a periodistas. Milad agregó que “no pudimos concretar un juego estable. Partidos que eran ganados históricamente, no los pudimos ganar. Viene un recambio joven con proyección internacional”.

De acuerdo con la prensa local, al terminar el partido en Bolivia, Milad entró al vestidor de “La Roja” para oficializar el fin del contrato de Gareca.

En la rueda de prensa posterior al encuentro dijo en ese sentido que “es un golpe duro para mi carrera. Me tengo que levantar, como Chile en el futuro. No voy a contestar preguntas, porque no tiene sentido”.

La última justa mundialista a la que asistió el conjunto de Chile fue Brasil 2014, cuando el equipo quedó eliminado en octavos de final ante la selección anfitriona y tras esa participación fue eliminado de los mundiales de Rusia 2018, así como de Qatar 2022, además ahora para Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), los equipos ya clasificados al Mundial son Argentina, vigente campeón del Mundo; Brasil, máximo ganador del certamen y la única selección que ha jugado todos los mundiales, así como Ecuador que disputará su quinto mundial.

Por primera vez se clasificarán seis selecciones de la Conmebol, más un cupo que disputará un repechaje, por lo que los tres cupos y medio restantes serán disputados entre Uruguay (24 puntos), Paraguay (24 puntos), Colombia (22 puntos), Venezuela (18 puntos), Bolivia (17 puntos) y Perú (12 puntos).

