Procurador lamenta que Ejecutivo eludiera conmemorar aniversario de Acuerdos de Paz

Oscar López

@Oscar_DCL

José Apolonio Tobar, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, externó su posición en cuanto a que el Ejecutivo no organizó ninguna actividad para conmemorar el 28 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.

“Es lamentable que el Estado de El Salvador, desde el órgano Ejecutivo, no haya hecho ningún evento relacionado a la conmemoración (de la firma de los Acuerdos de PAz); recordemos que ese evento es un parteaguas de este país, ese evento ha permitido que podamos manifestar nuestras opiniones con total libertad, que podamos reunirnos con libertad y que tengamos una sociedad que está caminando hacía un estado democrático y social de derecho”, declaró Tobar.

Los Acuerdos de Paz incluyeron la creación de la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de eliminar cuerpos de seguridad militarizados y represivos; sin embargo, a 28 años de la firma, la PDDH recibe denuncias de uso de fuerza excesiva por parte de elementos de la Policía.

“No puedo dar un dato sobre la cantidad de personas que denunciaron uso excesivo de la fuerza, pero en el informe que hicimos durante la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacíamos ver que se había mantenido de una manera generalizada el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública”, detalló el procurador.

Tobar consideró que es importante que el Estado retome las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de generar mejores condiciones de profesionalización de la PNC para que, de manera paulatina, se retire a los elementos de la Fuerza Armada de asignaciones relacionadas a la seguridad pública.

De igual forma, el procurador hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para entender “el segundo momento histórico en el que nos encontramos”, con el objetivo de emitir una legislación de reconciliación acorde a estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y a los requisitos establecidos en la Sentencia de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “No podemos esperar que se emita una ley que incluya impunidad, eso no lo podemos esperar, no lo esperamos, no lo podemos permitir, vamos a estar vigilantes de que no ocurra”, expresó el titular de la PDDH.

Convenio

El titular de la PDDH suscribió un convenio con la Asociación de Mujeres Universitarias de El Salvador (AMUS), con el que se pretende capacitar a mujeres en la promoción de los derechos humanos.

Al respecto, Tobar explicó que ambas instituciones se comprometen a desarrollar investigaciones conjuntas y las acciones que se desarrollen de manera individual se puedan compartir entre ambas. “Está encaminado a darle vigencia al mandato constitucional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en cuanto a la formación y divulgación de derechos humanos”.

El funcionario agregó que, en esta ocasión, se priorizará en en la formación de temas como protección de derechos de mujeres y de la niñez. Se beneficiará a estudiantes universitarias; además, en el proceso de formación participará un porcentaje de empleados de la PDDH.