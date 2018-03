Probúsqueda: Estado en deuda con niñez desaparecida

Compartir ! tweet





“ Quiero contarles que la Fuerza Armada mató a mi papá de forma brutal, yo tenía seis años y esa imagen, esa herida es la que marcó mi vida”, dijo Elsy Dubón, joven reencontrada con sus familiares por la Asociación ProBúsqueda, quien peticionó, a la Asamblea Legislativa aprobar la Ley Integral de Reparación de Víctimas del Conflicto Armado.

En el marco de los 26 años de la firma de los Acuerdos de Paz y vísperas del “Día Nacional de la Niñez Desaparecida en el Conflicto Armado” este próximo 29 de marzo, la Asociación Probúsqueda se pronunció por una pronta respuesta del Estado salvadoreño en su conjunto, para atender de manera íntegra y digna a las víctimas y sobrevivientes de la guerra civil.

Elsy narró: “me tocó vivir una vida que no quería con una identidad que tampoco era la que mis padres escogieron. Algún día voy a morir y me gustaría que me enterraran con el nombre que me pusieron mis padres y hago un llamado a los diputados actuales para que aprueben esa ley de reparación a víctimas”, expresó.

En cuanto a la conmemoración del “Día Nacional de la Niñez Desaparecida”, Eduardo García, director de ProBúsqueda, indicó que se realizará un homenaje en el Centro Escolar “Gregoria Herminia, Serapio, Cristian y Julia Inés Contreras”, en el cantón Las Anonas, Tecoluca, San Vicente, este próximo sábado 24 de marzo.

No obstante, recordó la deuda histórica con las víctimas, citando el Caso de las Hermanitas Serrano Cruz, por lo que fue sentenciado el Estado salvadoreño hace trece años. Sentencia que ha cumplido de manera parcial.

“Las medidas de fondo, como la investigación y determinación de su paradero, así como individualizar y sancionar a los responsables, no han presentado mayores avances”, manifestó.

Asimismo, compartió que desde la derogación de la Ley de Amnistía, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no les han reportado ninguna información sobre la Fuerza Armada.

“Lo que tengo que decir es que, en todas las sentencias de la Sala de lo Constitucional o de la Corte IDH, interpuestas por ProBúsqueda, hay un continuo de negarnos información, pese a lo mandatado de reconstruir la información o determinar el paradero de la niñez, con su participación institucional”, afirmó.

Sobre el trabajo de ProBúsqueda y los nuevos integrantes en la Asamblea Legislativa, que en su mayoría son la expresión conservadora de la derecha política, García les instó a trabajar de manera íntegra y moral, frente a las víctimas.

“Nuestro primer mensaje de bienvenida a los diputados y diputadas que se incorporarán en la nueva legislatura es que el tema de derechos humanos, el tema de reparación a las víctimas, no es tema de izquierdas o derechas. Esperamos que a pesar de ser una asamblea marcada por una ideología, en cuanto al número de diputados… no sea un inconveniente”, acotó.

Mientras, a los diputados reelegidos les instó a cumplir la Constitución de la República y hacerla cumplir. “Por ahora, todos han faltado a su mandato constitucional, al estar en desacato con la Sala de lo Constitucional, al no legislar sobre una ley de reconciliación y dar justicia a las víctimas, cuando ha acatado otras sentencias”, reiteró.