“La prioridad debería estar en Salud y Educación”: Marcela Villatoro

Sobre presupuesto 2026

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, cuestionó las prioridades del presupuesto 2026, el cual contrasta con los despidos que se han realizado en el ministerio de Salud y Educación.

Villatoro sostuvo que ha seguido el trabajo de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa donde se han invitado a los primeros funcionarios para que expliquen sus presupuestos. Los primeros en presentarse han sido el ministro de Hacienda, Seguridad, Defensa, y el fiscal general de la República.

“Nosotros lo tenemos claro, el presupuesto tiene un grave problema, en parte porque se le está dando prioridad a unas instituciones, donde la prioridad debería estar en otros lados como Salud y Educación, entonces, a pesar de que vienen estos aumentos en remuneraciones hemos podido ver por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, hemos visto que también hay varias personas que han sido cesadas de sus cargos y deja un mal sabor de boca porque se está priorizando por un lado, pero no lo que ve la gente en su diario vivir cuando va a recibir consulta”.

Organizaciones sindicales de salud y educación han denunciado que lo largo del 2025 ha habido al menos 11,200 personas despedidas en el Gobierno central, pero la ola de despidos no ha cesado, de hecho, en el proyecto de presupuesto 2026 se tiene previsto que se supriman al menos 775 plazas en el Gobierno Central.

“Por eso es importante darle prioridad y aumentar el presupuesto en una gran medida a Salud y a Educación, que son algo tangible para la gente, entonces, lo mismo de siempre vienen a explicar y a explicar, pero no dejan con esos malos sabores”, comentó Villatoro en declaraciones a la prensa.

La propuesta del Presupuesto General de la Nación 2026 asciende a $10,555.6 millones, un incremento de $892.6 millones respecto al aprobado para 2025,representando un 9.2% de crecimiento interanual. El aprobado para 2025 fue por $9,663 millones.

De estos, el ramo de Educación tendrá una asignación de $1,641 millones, con un presunto incremento del 6.9 % respecto al presupuesto 2025. El presupuesto del Ministerio de Salud será de $1,325 millones, incrementando un 12.3 % comparado al de este año, el cual fue de $1,179,431,939.

Por ahora, los presupuestos individuales son estudiados por la Comisión de Hacienda los viernes; ese día se citan a representantes de los ministerios para que expliquen sus presupuestos. Este viernes 24 de octubre se recibirá a la ministra de Vivienda y al ministro de Obras Públicas. También, a los representantes del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), a la Dirección de Obras Municipales (DOM) y del Ministerio de Desarrollo Local.

