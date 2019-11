Presupuesto 2020 responde a líneas del Fondo Monetario Internacional: Jorge Schafik Hándal 

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Jorge Schafik Hándal, diputado por el Grupo parlamentario del FMLN, aseguró que la situación en América Latina de protestas contra los gobiernos y las medidas que genera el gobierno podría ocurrir en El Salvador, ya que el presupuesto general de la nación 2020 responde a lineamientos neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para el diputado, la situación de América Latina en cuanto a la convulsión social que vivió Chile, Ecuador y Perú, obedece al plan neoliberal del Fondo Monetario Internacional, el cual no está lejos de que ocurra en El Salvador ante el Presupuesto 2020, que ha reducido programas sociales y eliminado algunos.

El parlamentario explicó que el presupuesto general 2020 no han quitado todos los programas sociales. Pero, que en algunos ministerios si han quitado programas, como alfabetización, un niño una niña una computadora, atención a mamografía, cáncer uterino. Misión milagro.

“Los programas más insigne no los han quitado pero si los han rebajado”, explicó en la Tribuna Legislativa de este viernes. Y es que asegura, en el caso del Paquete Escolar, se ha afectado a la cadena de productores.

“En el paquete escolar son más de 200 mil empleos entre directos e indirectos, son mas de tres mil pequeñas y micro empresas que están involucradas. Si ese proyecto como lo están saboteando y poniendo condiciones que la mayoría no puede cumplir, mucha gente se va a quedar sin empleo”, aseguró.

Por lo anterior no descarta que en un futuro, podrían haber protestas permanentes en la calle. Debido a la inconformidad por la situación que se genere, afectando a la población.

“Toda la cadena de esos proyectos, obedece a las líneas del Fondo Monetario Internacional, modelo neoliberal y que ha provocado todo esto. Ahorita este gobierno está montado en las necesidades y angustias de la población y ha prometido que todo lo va a resolver”, afirmó.

De igual manera, recordó que no hay aumento para los Policías y elementos de seguridad, tal como prometió el presidente, tal como lo confirmó el Ministro de Hacienda. Programas como Nuevo Amanecer, y el de Semillas se ha reducido explicó.

Hándal asegura que el gobierno de turno está trabajando como un gobierno de derecha, tal y como lo hacían los gobiernos de ARENA.

“La gente sigue sin verlo, porque se sigue aprovechando de la necesidades de ellos, nuevas ideas en el país de las maravillas, en realidad son viejas ideas recicladas, el estilo de gobernar de la derecha, como ARENA, PDC y PCN, son las mismas ideas recicladas de la derecha”, dijo Handal.

Comparte esto: Twitter

Facebook