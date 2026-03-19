Presidente iraní condena ataques contra infraestructura energética de Irán

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TEHERÁN/Xinhua

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó el miércoles en términos enérgicos los ataques de Estados Unidos e Israel contra la infraestructura energética del país.

Pezeshkian hizo los comentarios en una publicación en la red social X luego de los ataques aéreos lanzados contra parte del yacimiento de gas South Pars, en el sur de Irán.

Pezeshkian dijo que tales «actos agresivos» complicarán la situación y «podrían tener consecuencias fuera de control, cuyo alcance podría engullir al mundo entero».

En una publicación hecha en X el mismo día, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, condenó los ataques y dijo que significan el «suicidio» de los enemigos.

«La fórmula ojo por ojo está en vigor, y un nuevo nivel de confrontación ha empezado», dijo Ghalibaf.

Con anterioridad en el día, medios estatales iraníes informaron que instalaciones de gas natural asociadas con el yacimiento marítimo South Pars fueron atacadas. Fuentes no identificadas, citadas por medios israelíes, dijeron que la fuerza aérea del país llevó a cabo el ataque.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias ciudades iraníes, los cuales cobraron la vida del entonces líder supremo iraní Ali Jamenei, de varios comandantes militares importantes y de civiles. Irán respondió con una serie de ataques con misiles y drones contra bases y activos israelíes y estadounidenses en Medio Oriente.

Canciller alemán insta a poner fin pronto a guerra contra Irán

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, pidió este miércoles esfuerzos para lograr pronto el fin de la guerra contra Irán a través de medios diplomáticos, y advirtió que el actual conflicto daña a todas las partes, incluyendo a Estados Unidos.

En un discurso en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, Merz indicó que Alemania aún tiene muchas preguntas sin respuesta acerca de la guerra, y que no existe un concepto convincente de cómo esta operación militar podría tener éxito.

Washington no consultó a Berlín antes de lanzar sus ataques, indicó. De haber sido consultada, Alemania habría aconsejado no lanzar la operación, añadió.

Mientras la guerra continúe, Alemania no participará con el uso de medios militares para garantizar la libertad navegación en el estrecho de Ormuz, reiteró Merz.

Merz reiteró que Europa tiene interés en ver un final pronto de la guerra.

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