Presidenta encargada de Venezuela realiza cambios en su gabinete

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CARACAS/Xinhua

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles cambios en su gabinete ministerial, entre ellos la remoción del ministro de Defensa, general en jefe (G/J) Vladimir Padrino López, con más de una década en el cargo.

En su lugar, designó al G/J Gustavo González López, según publicó Rodríguez en la red social Telegram.

González López se ha desempeñado como comandante de la Guardia de Honor Presidencial, director general de Contrainteligencia Militar, comandante general de la Milicia Bolivariana, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y ministro de Interior, Justicia y Paz.

Rodríguez agradeció al G/J Padrino López «por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país».

Padrino López, en tanto, aseguró que servir a la patria «ha sido el más alto honor». Además, reconoció el apoyo brindado por Rodríguez durante los más de 10 años al frente del Ministerio para la Defensa.

La presidenta encargada también nombró al general de división (G/D) Henry Navas Rumbos como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial, cargo que ejercía González López desde enero pasado.

De igual forma, designó al mayor general (M/G) Jorge Márquez Monsalve como nuevo ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, en sustitución del G/D Raúl Paredes. También, se mantendrá al frente de la jefatura del Sistema 1×10 del Buen Gobierno y de la Fundación Estadio Monumental Simón Bolívar.

En el Ministerio de Energía Eléctrica, que ostentaba Márquez Monsalve, nombró al ingeniero Rolando Alcalá, especialista de proyectos eléctricos con gran experiencia nacional e internacional.

Desde enero pasado, Alcalá se desempeña como director del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM).

Como nueva ministra para el Transporte, Rodríguez designó a la ingeniera Jacqueline Faría, en sustitución del vicealmirante (V/A) Aníbal Coronado, quien asumirá nuevas responsabilidades. Coronado había sido ministro del Despacho de la Presidencia y de Ecosocialismo.

Faría ha ejercido como ministra para Ambiente y Comunicación, además de ser jefa de Gobierno de Caracas.

Por su parte, el magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alexis Castillo, con amplia experiencia en derecho laboral, asumirá como nuevo ministro para el Proceso Social de Trabajo.

«Agradezco el permiso otorgado por el TSJ para el cumplimiento de sus nuevas funciones», apuntó.

En la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Rodríguez nombró a Germán Gómez Lárez.

El ministro para Obras Públicas desde 2024, Juan José Ramírez, asumirá como vicepresidente sectorial de Obras Públicas, cargo que también ejercía el M/G Jorge Márquez.

Desde que asumió como presidenta encargada, en enero pasado, Rodríguez ha indicado que su país enfrenta un nuevo tiempo y de manera progresiva ha realizado cambios estratégicos en su gabinete.

Hace unos días anunció a la ingeniera de Petróleo, Paula Henao, como nueva ministra del Poder Popular para Hidrocarburos.

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