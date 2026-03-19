El Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y la agenda Global Gateway: instrumentos para una alianza estratégica

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19 de marzo del 2026

Duccio Bandini*

El Foro Unión Europea-Centroamérica sobre Comercio, Conectividad e Inversión Sostenible es una oportunidad importante de acercamiento.

En un mundo marcado por la incertidumbre geopolítica, por las crisis recurrentes, la fragmentación de cadenas de suministros y la urgencia de la transición a sociedades verdes y digitales, todas las regiones necesitan socios estables y confiables. La Unión Europea (UE) lo es para Centroamérica, y Centroamérica lo es para la UE.

El Foro UE-Centroamérica sobre Comercio, Conectividad e Inversión Sostenible, que se celebrará estos días en Panamá, es una oportunidad concreta para profundizar una relación que nació hace más de cuarenta años, con el compromiso mostrado a finales de los años ochenta por la UE durante la superación de los conflictos de la región y el relanzamiento de la integración.

Hoy hay varias novedades que renuevan ese compromiso. El Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica entró en vigor en todas sus dimensiones en el año 2024, y ha sido el primero de los acuerdos de región a región que ha completado la UE. En 2013, el pilar comercial entró provisionalmente en vigencia, lo que ha permitido multiplicar en 2,2 veces el valor del intercambio comercial entre las dos regiones, alcanzando más de 19 mil millones de euros anuales en 2025. Los doce años de vigencia del Acuerdo confirman la solidez de una relación económica que eliminó desde su entrada en vigor el 99% de sus líneas arancelarias para productos industriales y de la pesca y buena parte de los aranceles a los productos agropecuarios. Además, a diferencia de otros acuerdos, como el RD-CAFTA, los períodos de desgravación fueron cortos y no hubo necesidad de listas de desgravación arancelaria diferenciadas por país en la parte comercial, porque el acuerdo se basaba en el marco conjunto de la unión aduanera en Centroamérica.

El AdA no es un acuerdo paralelo a la integración centroamericana, sino parte de ella.

El impacto del Acuerdo de Asociación está también respaldado por la condición de la UE de segundo inversor extranjero en la región, representando aproximadamente el 15% de la inversión total, que crecerá gracias a la movilización de inversión pública y privada de los nuevos instrumentos que propone la UE a Centroamérica.

El Acuerdo de Asociación es un marco de diálogo birregional que, a través del comercio, ha abierto las puertas del mercado europeo a miles de empresas centroamericanas, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias, estableciendo a su vez reglas trasparentes y mutuamente favorables. A través de las inversiones, facilita el comercio con la creación de corredores logísticos, puertos eficientes, procesos aduaneros digitalizados y, por ejemplo, la conexión entre las plataformas digitales de comercio de la SIECA y del Puerto de Algeciras en España. Y mediante la cooperación, fomenta la transformación de los sectores productivos fortaleciendo capacidades en trazabilidad, estándares de calidad, certificaciones y digitalización.

Además, la UE está desplegando en Centroamérica su agenda de inversiones Global Gateway, que promueve proyectos de gran escala convocando a la cooperación y a la inversión financiera de sus instituciones, sus estados miembros, los gobiernos centroamericanos y el sector privado de ambas regiones. Las inversiones están ya aterrizando en todos los países centroamericanos en ámbitos de gran potencial transformador: la integración energética regional, la movilidad y logística sostenible, y la conectividad digital. No se trata de proyectos genéricos, sino de inversiones que pueden modernizar las infraestructuras críticas y cambiar la forma en que nos conectamos, producimos y exportamos. Inversiones que pueden abrir – en el marco del Acuerdo de Asociación que rige nuestra relación – caminos importantes en sectores prioritarios para las dos regiones.

Para la UE, Centroamérica es un nodo estratégico y valioso para la política de autonomía estratégica y de diversificación de las relaciones exteriores que lleva a la UE hoy a nuevos acuerdos con economías importantes como India, Mercosur o Australia. En un mundo de incertidumbres, diversificar cadenas de suministros y fortalecer corredores seguros y sostenibles es una decisión beneficiosa para ambas partes.

«Para la UE, Centroamérica es un nodo estratégico: una plataforma para producir, transformar y exportar con reglas claras, un corredor logístico que conecta océanos y cadenas globales.»

Centroamérica representa la integración latinoamericana que ha llegado más lejos en todas sus dimensiones. Ninguna subregión tiene un intercambio comercial intrarregional tan importante como los países centroamericanos. Para la UE, fortalecer ese proceso en todas sus dimensiones ha sido un objetivo principal desde la creación del SICA. Hablamos, por eso, un lenguaje común que ayuda a construir valores y principios comunes.

Por eso este foro importa, no solo como un evento más en el calendario diplomático, sino como un espacio de trabajo real para entender qué proyectos de inversión están disponibles, cómo acceder a ellos, qué reformas facilitan la llegada de capital europeo y cómo el sector privado y la sociedad civil pueden ser protagonistas —y no meros espectadores— de esta transformación. Los paneles sobre facilitación del comercio, trazabilidad, cumplimiento del reglamento europeo de deforestación, interconexión eléctrica, movilidad sostenible y conectividad digital nos ayudarán a definir el tipo de relación birregional que queremos construir.

Participar activamente en esas discusiones es parte del trabajo de quienes representan los intereses públicos y colectivos de la región. El Foro UE-Centroamérica de esta semana ofrece un momento idóneo para entender el potencial del Acuerdo de Asociación en todos sus pilares y de la agenda Global Gateway. Vale la pena estar, vale la pena participar y, sobre todo, vale la pena construir mancomunadamente un futuro abierto a los desafíos del siglo XXI.

*Embajador de la Unión Europea en El Salvador y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

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