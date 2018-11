Presidente del TSE participa en reunión de autoridades electorales

@DiarioCoLatino

Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo (TSE), fue invitado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a la XIII reunión interamericana de autoridades electorales, a desarrollarse en República Dominicana, para discutir sobre los desafíos que enfrentan los procesos electorales en la región.

Según la OEA, dicha reunión se desarrolla para intercambiar conocimientos, experiencias y mejores prácticas de la administración electoral en la región, así como facilitar la cooperación horizontal, con el propósito de fortalecer en forma continua las capacidades institucionales.

Durante la reunión interamericana, Luis Almagro, secretario general de la OEA, impartirá la ponencia “Institucionalidad electoral: promoviendo la calidad y la transparencia en el trabajo de los guardianes de nuestra democracia”. Asimismo, se desarrollarán los temas: retos para la participación política efectiva de la mujer y modelos de regulación para el acceso equitativo a los medios de comunicación.

También presentarán el libro “Elections In Hard Times: Building Stronger Democracies In The 21st Century” y en la plenaria se tratarán los desafíos en el establecimiento de límites en los gastos de la campaña electoral, y encuestas de opinión en los procesos electorales.

La última de las actividades será el conversatorio “Redes Sociales: ¿Cómo garantizar la privacidad de datos, la libertad de expresión y a la vez combatir la desinformación?” y el balance electoral 2018, metodología de justicia electoral, Código de Buenas Prácticas, Sede RAE 2019 y otros asuntos.

La actividad es auspiciada por la OEA y asisten representantes de 29 órganos electorales de 22 países de América Latina y el Caribe. La primera reunión interamericana de Autoridades Electorales se celebró en marzo de 2003 en la ciudad de Panamá.