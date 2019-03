Presidente de Proesa lamenta obstáculos a relación con China

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), Sigfrido Reyes, manifestó que la inversión extranjera en el quinquenio 2014-2019, va a superar los 2,000 millones de dólares, que implica unos $500 millones adicionales a las metas planteadas y revirtió los vaticinios de sectores de derecha, que advertían el retiro de los inversionistas con la llegada del FMLN al Ejecutivo.

El monto superó el promedio anual del quinquenio del presidente Mauricio Funes.

“En el quinquenio anterior la inversión promedio extranjera anual fue de $200 millones, en el quinquenio que estamos cerrando, la inversión extranjera anda por los 460 millones al año, estamos hablando de un aumento promedio de 130 % en ese país de donde presagiaban que no iba llegar inversión, de donde todo el mundo se iba correr”, recordó.

Reyes, también habló de las exportaciones salvadoreñas que en este quinquenio han superado $2,244 millones, más de $275 millones adicionales al quinquenio anterior.

Relaciones con China Popular

El funcionario se refirió a las relaciones diplomáticas recientemente firmadas con la República Popular China y cómo sectores de derecha tanto internos como externos, intentan minar ese acuerdo que le puede aportar mucho desarrollo al país.

Reyes, lamentó los cuestionamientos del presidente electo, Nayib Bukele, en contra de la República Popular China, divulgados en un evento de la ultra conservadora Fundación Heritage de los Estados Unidos. Bukele, dijo que la relación con China, debe estar basada en el respeto, pero que hasta hoy no había visto eso de parte de la nación asiática, aunque no explicó cuáles eran los hechos que le hacían llegar a esa conclusión.

“¿Yo me pregunto, qué irrespeto nos puede haber hecho China a nosotros. Es irrespeto que nos done 15 mil computadoras para nuestros niños y niñas en las escuelas?, ¿ese es un irrespeto? o ¿es irrespeto que nos donen 3 mil toneladas de arroz, para nuestra gente afectada por sequías o inundaciones, que nos donen camiones cisterna para comunidades que están en emergencia por falta de agua?”, se preguntó el funcionario en la entrevista en canal TVX.

El presidente de Proesa, dijo que la relación de China con otras naciones centroamericanas, no ha generado las resistencias que provoca en El Salvador y que por el contrario, naciones como Panamá han aprovechado esa relación y no han perdido tiempo en fortalecer el comercio y el desarrollo, mientras en el país todavía no se ha hecho.

“Pretender desviar o desfigurar la relación sobre la base de prejuicios, de manipulaciones, me parece que al final del día lo que le hace es daño al país, porque a China, no se le va a ser daño en ningún sentido, El Salvador no es un tema que les va preocupar”, destacó.

Añadió Reyes, que decenas de jóvenes salvadoreños también se preparan actualmente becados en los mejores centros de formación académica de la República Popular China, destacó que esa potencia económica asiática haya comprometido un fondo de 150 millones de dólares para proyectos de desarrollo en El Salvador.

“Yo no le veo la lógica de plantear la relación (con China), como una relación donde pudiera haber una falta de respeto (contra El Salvador); al contrario de lo que hacen otros diplomático, yo veo a la diplomacia China muy prudente, muy respetuosa, muy diligente en buscar cómo apoyar proyectos de interés nacional y cómo también abrir las oportunidades para que nuestras empresas puedan acercarse a ese mercado chino, como también divulgar en China, las oportunidades de inversión que puede tener El Salvador y la región”, añadió el presidente de Proesa.

Sostuvo Reyes, que todos los mitos que la derecha local vino creando para satanizar ante la población a una serie de países que tiene una agenda independiente en el mundo y que no se rigen por un discurso hegemónico emanado de la principal potencia mundial, han sido desmontados por la realidad y que esa campaña de ataques hoy la sufre China Popular, pero en su momento también la vivió Cuba.

Reyes, afirmó que la más grande intervención cubana que ha habido en El Salvador, ha sido apoyar al país en la campaña para erradicar el analfabetismo, en la campaña para reducir la incidencia de cataratas en los ojos y otras enfermedades de la vista, apoyar al sistema de salud, programas agrícolas, de cultura y formación educativa son la “ingerencia cubana”, que cualquier crítico interesado podría querer exhibir.

Lamentó Reyes, que la nueva derecha, que aparentemente no tendría el componente ideológico entre sus postulados políticos, haya retomado la agenda de la derecha tradicional.

“Todos esos pronósticos de la antigua derecha se frustraron, se acabaron.

Lamentablemente, la nueva derecha como que por ósmosis los ha venido también absorbiendo, se llena la mente y los ojos de telarañas, porque realmente no existen solo en sus ojos, en su mente”.