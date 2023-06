Presidente de Nuestro Tiempo confirma que Luis Parada y Celia Medrano se afiliaron anoche a NT

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente de Nuestro Tiempo (NT), Andy Failer, confirmó hoy que Luis Parada y Celia Medrano se afiliaron ayer al partido político Nuestro Tiempo como propuesta de fórmula presidencial de Sumar por el Salvador. «Oficialmente les doy la bienvenida a NT. Su valentía nos da esperanza», dijo Failer.

Respecto a los procesos, Failer sostuvo que tanto Parada como Medrano tendrán que inscribirse como precandidatos para las elecciones internas, y luego se entraría al proceso de buscar pactos de coalición.

Failer hizo un llamado a otros partidos políticos a sumarse a un proyecto liderado por Parada y Medrano de cara las elecciones de 2024.

«El llamado a la unidad es importante. Si nosotros logramos concentrar un bloque de oposición democrática que entienda que estas elecciones no son programáticas, no es entre conservadores y progresistas, no es entre izquierda y derecha, sino para elegir entre democracia y dictadura; si nos unimos detrás de eso vamos a cambiar lo que está pasando en nuestro país, vamos a inyectar le balance a generar esperanza; vamos a proyectar un plan de futuro», sostuvo Failer.