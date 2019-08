Presidente de la República recibe credenciales de nuevos embajadores

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

En horas de la tarde del miércoles, el Presidente de la República Nayib Bukele recibió las credenciales de los nuevos embajadores de Corea, Mexico y Colombia quienes además se comprometieron a trabajar con el mandatario en los planes y programas desarrollados en el país desde el inicio de su gestión.

El primero en hacerse presente a la casa de gobierno para entregar la documentación diplomática fue Hyung Il Yang, embajador de la República de Corea en El Salvador quien se mostró fascinado con el trato recibido de parte de los salvadoreños en apenas tres meses de permanencia en el país.

“El Salvador tiene una forma muy especial de enamorar a sus embajadores, es impresionante ver todos los cambios que han habido en los últimos tres meses desde que llegó a la presidencia Nayib Bukele”, dijo el diplomático coreano.

Minutos más tarde, el mandatario salvadoreño recibió de manos de Cesar Felipe González, las credenciales que lo respaldan como nuevo embajador de Colombia en el país, el diplomático suramericano resaltó la disminución de la criminalidad que se logró en su nación con la puesta en marcha de un proyecto en seguridad parecido al plan Control Territorial que desarrolla la gestión Bukele.

González sostuvo que todo el cuerpo diplomático colombiano destacado en El Salvador estará presto a formar equipo con el Presidente de la República en los programas y áreas que el dignatario salvadoreño así lo disponga.

“El servicio público más caro es el que no se tiene… por tanto nuestro país se pone a disposición para trabajar con El Salvador… estaremos muy atentos a formar equipo con usted, señor Presidente Nayib Bukele”, externó el diplomático suramericano.

Ricardo Cantú Garza, nuevo embajador de México también se presentó en Casa Presidencial para entregar sus credenciales al Presidente Nayib Bukele, el diplomático mexicano resaltó los lazos de cooperación que unen a ambas naciones.

El presidente salvadoreña también se refirió a las relaciones de amistad y cooperación existentes entre México y El Salvador y auguró un arduo trabajo en conjunto con la delegación del país norteamericano.

“La relación entre México y El Salvador siempre ha sido buena… entonces, embajador Ricardo Cantú Garza, tenemos un reto usted y yo, y es hacer que sean mucho mejor”, afirmó Bukele.

Nayib Bukele también recibió a una delegación del estado de California conformada por Caroline Beteta, CEO de Visit California, Ed Fuller, CEO de Visit the OC y Tracy Arnold de la Office of the Governor of California, a quienes dio a conocer el proyecto Surf City que busca reducir la migración mediante incentivar el turismo.