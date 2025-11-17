Presidente de ARENA señala que en Asamblea debe haber un balance de poder

Redacción Nacionales

El presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos García Saade, dijo que debe haber un balance de poder en la Asamblea Legislativa para garantizar el ejercicio de democracia y respeto a la institucionalidad y derechos humanos de los salvadoreños.

En “Encuentro con Julio Villagrán”, Carlos García Saade sostuvo que “estamos listos”, como partido para ejecutar ese balance de poder en 2027, en referencia a las elecciones, legislativas, de alcaldes y presidenciales.

El balance de poder, según Saade, tiene relación con todos los temas de país que preocupan a los salvadoreños, por ejemplo la economía. “Una de las cosas que más me preocupa, es la deuda creciente. Esta deuda (pública) no hubiera sucedido si existiera un balance de poder al interior de la Asamblea”.

A juicio de Saade, la deuda pública que ya superan los $33 mil millones, es el resultado “del mal manejo” de los préstamos, producto de las decisiones de un solo partido, Nuevas Ideas.

“Si fueran eficientes, los diputados, pueden corregir al gobierno de la República, pero si solo se pide y se aprueba, seguirán pidiendo y gastando desmedidamente”, dijo Saade.

Al Gobierno no le interesa que haya balance de poder porque no haría lo que actualmente hace, toma decisiones, ejecuta proyectos o se endeuda sin mecanismos de transparencia o rendición de cuentas.

El presidente de ARENA aseguró que como instituto político, no ha tomado aún la decisión de participar en todas las elecciones, “pero yo me inclino que si debemos participar en todo (en referencia a las presidenciales), nosotros nos hemos fortalecido con la renovación del partido, porque este ARENA no es el mismo que era antes, ha costado cambiar esa mentalidad en los salvadoreños”, puntualizó.

