Presidente Bukele hace serias acusaciones contra el FMLN

Yaneth Estrada

@caricheop

El presidente de la República Nayib Bukele, denunció a través de las redes sociales, que “tiene información de las 3 agencias de inteligencia del Estado, de que dos altos funcionarios del FMLN están financiando a las pandillas a cambio de atacar objetivos de la PNC y así desestabilizar al Gobierno”.

Luego circuló un comunicado, en el mandatario también dice que “están jugando con fuego y se van a quemar” en alusión a los implicados, sin embargo, no mencionó nombres de los dos dirigentes del FMLN que según la denuncia pública están financiando a las pandillas para atentar contra las pandillas.

La denuncia la hace el mandatario, tras el asesinato de dos agentes policiales en lo que va de la semana y su gobierno, aunque, en lo que va del año van cerca de 20 policías asesinados.

El Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, afirmó, también por medio del twitter: “Vamos a trabajar sin descanso para desmantelar esa red de delincuentes, los llevaremos ante la justicia. No permitiremos que sigan dañando a nuestro pueblo”.

Presidente Bukele el más popular

De acuerdo a datos del Ránking de Mandatarios de México y el Mundo, Nayib Bukele es el presidente mejor evaluado por encima de Vladimir

Putín, presidente de Rusia, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

A 10 días de haber asumido la Presidencia de la República de El Salvador, ya sobrepasa los niveles de aceptación de Andrés Manuel López Obrador, de México, Danilo Medina, de República Dominicana y Martín Vizcarra, de Perú.

Mientras que su grupo de seguidores en redes sociales aumenta con cada opinión compartida. Recientemente escribió en twitter: “Oficialmente soy el Presidente más “Cool del mundo”, luego, “Se le ordena a todos los You Tubers seguir el ejemplo de @JacoboWong y bañarse antes de hacer sus videos”, y así por el estilo.

Sin embargo, en temas de interés nacional, medios de comunicación han señalado que desde su llegada al poder no se difunden las cifras oficiales de asesinatos, no se han presentado planes de seguridad y aún no se tienen medidas para salvaguardar la vida de cientos de migrantes salvadoreños, ante la inminente militarización de la frontera entre México y Estados Unidos.

El sábado, como parte de las mejores a la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada para realizar sus labores de seguridad, el Mandatario pidió al Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes asignar 5 millones de dólares del Presupuesto General de la Nación para la compra de uniformes y zapatos. “Enterado presidente, haremos lo correspondiente ante la Asamblea Legislativa para que esto sea cuando antes una realidad”, respondió el Ministro.

Siguen despidos

En cuento a despidos, Bukele también continúo con los despidos (17 más) el sábado, por casos de supuesto nepotismo y cambios de contrato.

“Se le ordena al Director de Centros Penales, Osiris Luna, remover de su cargo como Jefe de la Unidad de Producción Penitenciaria, al sobrino del Sub Director y yerno del ex Presidente, quien maneja a total discreción los fondos de lo que producen las granjas penitenciarias”, escribió en twitter. Y criticó, que el ahora despedido, manejaba el Fondo de Actividad Especial de las ganancias del programa “Yo Cambio”.

El Jefe de Estado, además, ordenó a la Ministra de Educación, Karla Hanania remover de sus cargos a los 15 Directores de Educación que cambiaron sus plazas antes de salir del Gobierno a “Asistentes”, utilizando el presupuesto de sus anteriores plazas, dejando nuestro país sin Directores de Educación.