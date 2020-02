Presidente Bukele convoca a sesión extraordinaria a la Asamblea Legislativa

Joaquín Salazar

Basado en el artículo 167 de la Constitución de la República, el presidente Nayib Bukele convocó a los diputados de la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria, a las tres de la tarde del próximo domingo, donde se abordaría como punto único la aprobación de fondos para el Plan Control Territorial.

“Los diputados utilizan todos los artículos de la Constitución y de las leyes para bloquear nuestro trabajo, entonces, nosotros, aplicando el mismo principio, acordamos que lleguen a la Asamblea Legislativa el próximo domingo, a sesión extraordinaria”, dijo Bukele.

En el artículo 167 de la Constitución de la República, en el ordinal séptimo, se establece que el Consejo de Ministros tiene en sus atribuciones “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.

El mandatario afirmó que más de una veintena de ocasiones los ministros han llegado a la Asamblea Legislativa para hablar sobre los fondos para el Plan Control Territorial. Estos fondos irían destinados únicamente para seguridad, para el financiamiento de la Fase III, por 109 millones de dólares, que sería destinado para las mejoras de los elementos de seguridad. “No hay un centavo que vaya dirigido a otra cosa, todo ira dirigido a mejora de las capacidades de los soldados para combatir el crimen”, dijo.

Advirtió que si los diputados no llegan a la convocatoria, utilizará sus poderes constitucionales para hacer cumplir la ley.

Visas de trabajo

El presidente Bukele junto al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, firmó un memorándum de entendimiento para otorgar 1,000 visas de trabajo temporal en el sector agrícola, se trata de visas H-2A y H-2B. Inicialmente serán 1,000 visas anuales, que irán aumentando progresivamente.

“Esta es una solución legal a la migración y no rompe con la familia ni con los nexos con El Salvador, es un beneficio de trabajo decente y cambia la experiencia de viajar a Estados Unidos porque se hace seguro y con certeza de regresar”, dijo el presidente.

Ronald Johnson -por su parte- dijo que tienen la meta de entregar más visas de trabajo a salvadoreños. “Las empresas de Estados Unidos que están interesadas ya que reconocen la labor y la dedicación de los salvadoreños para el trabajo”, explicó. Además, agregó que estas visas pueden ser renovadas, siempre y cuando las personas regresen y cumplan con las condiciones.

El mandatario no descartó que este programa de visas de trabajo se aplique con otros países, como con Canadá.

Voto Exterior

En cuanto al decreto del voto en el exterior, el presidente reiteró que los diputados de la Asamblea buscan que no voten los salvadoreños exterior; pese a que no había conocido aún el decreto, aseguró que si este no cumplía con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, vetará nuevamente el decreto.

A la hora del cierre de esta edición se conoció que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa se iba a reunir de urgencia para discutir la convocatoria hecha por el presidente Bukele.