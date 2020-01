Presidente anuncia Plan Despegue Económico

El Presidente de la República, Nayib Bukele, explicó que espera que al finalizar su quinquenio se tenga un crecimiento económico sostenible de 3.5, tal como lo prometió en su campaña presidencial.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Trabajar de manera articulada y en una misma línea fue el llamado del presidente de la República, Nayib Bukele, con el anuncio de la implementación del “Plan Despegue Económico”, iniciativa que pretende posicionar al país en función de consolidar la economía con más empleos, mejores salarios y una institucionalidad que apoye a la ciudadanía.

Bukele afirmó que los puntos del Plan son: la agricultura, comercio electrónico, aduanero, impuestos, el establecimiento del marco legal sólido y previsible para la empresa privada, tener conectado a El Salvador de manera electrónica y con carreteras, que tengamos un impulso de la agricultura .

“Poner a trabajar a todo al gabinete económico ampliado en función de lo mismo, que si vamos a formalizar en el sector informal que lo hagamos en función de los demás sectores”, dijo el mandatario.

El presidente Bukele enfatizó que los resultados de este plan de Despegue Económico debe ser desde la salida de la reunión con el Gabinete Ampliado, porque ya cada ministro y jefe de cartera empiece a trabajar.

“Mientras nosotros empezamos a preparar el plan, que se pueda socializar con agricultores, azucareros cafetaleros, ganaderos, gran empresa, MYPES , lo cual será un proceso de seis meses, pero no voy a esperar seis meses para resultados. Espero que los resultados se den en esta reunión. Porque ya cada ministro debe llevar otro chip en la cabeza y debe trabajar en conjunto”, comentó.

De igual manera, el mandatario salvadoreño pidió que no haya excusas: “El Salvador ya esper mucho. Nosotros vamos a tener que dar resultados rápidos”.

El mandatario dijo que otra de las apuestas del Plan Despegue Económico es el dinero electrónico, facilitar condiciones para que los salvadoreños puedan hacer transferencias que dinamicen su economía cotidiana, además de contar con la mejor “autopista digital” de la región para ser más competitivos a nivel regional.

“Todos los bancos del Estado y las instituciones deben de estar en función del crecimiento económico, no pueden haber excusas para no mejorar las aduanas, para no activar el ferry, para no dar créditos, ya se esperó demasiado”, enfatizó el mandatario.

Bukele Asamblea

El presidente de la República, Nayib Bukele, llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar permiso de viaje para el primero de enero al 31 de diciembre del 2020. En su solicitud el mandatario detalló los diferentes viajes ya programados para este año, entre los que destaca una gira por Europa, visitando España y Alemania, como también una gira en Asia con países como Singapur.

Bukele destacó que tras los viajes realizados en los últimos seis meses de 2019 se logró fortalecer las relaciones con Estados Unidos, logrando una extensión de un año más al TPS, y que se desbloqueará ayuda económica para el país. “A Parte de eso se ha hecho múltiples impulsos de inversiones de empresarios estadounidenses en El Salvador. Además de eso en México hemos hecho una excelente relación con el presidente López Obrador”, dijo.

De igual manera destacó los logros obtenidos en Japón, China Popular y Qatar. Entre los cuales se encuentra el apoyo con fondos no reembolsables de China Popular en iniciativas como un estadio nacional, una biblioteca, apoyo para ANDA y la cooperación en la iniciativa Surf City.

Tras la visita del mandatario al Pleno Legislativo inici la discusión de los parlamentarios para aprobar los permisos respectivos, el cual contó con el voto de 80 de los parlamentarios.