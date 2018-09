Presentarán 200 mil firmas para la aprobación de la Ley de Aguas

David Martínez

@davidmar2105

La Iglesia católica presentará alrededor de 200 mil firmas, a los diputados de la Asamblea Legislativa, con las que piden la aprobación de una Ley General de Aguas. Hicieron un llamado para que los diputados de todas las fracciones parlamentarias reciban los documentos.

Las firmas, según dijo el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas, serán entregadas en una actividad que desarrollará la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, el 27 de septiembre próximo, y se les exigirá a los diputados no privatizar el agua.

“Estamos pidiendo que nos reciban en pleno, porque queremos entregarlas (las firmas) a todos, pero si no nos reciben las entregaremos en las ventanillas, pero con todo respeto les queremos pedir que no salgan solo unos cuantos diputados, porque no se las vamos a entregar, nos interesa que toda la Asamblea las reciba”, indicó Alas.

Por otra parte, se refirió al tema de la campaña adelantada que algunos partidos, especialmente la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), están desarrollando, y los calificó como una ofensa a la inteligencia del pueblo.

Aseguró que para el pueblo es pesado tener que ver por todos los medios de comunicación que un candidato pida implícitamente el voto. Además, dijo que la legislación debe cambiarse para castigar severamente dicha práctica.

“Es irresponsable decir que no se está pidiendo el voto. Es evidente que hay campaña adelantada, es risible y una ofensa a la inteligencia del pueblo. Es pesado para nuestro pueblo soportar eso, pero es peor la legislación que lo permite”, aseveró el jerarca.

Por último, se refirió a la no elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual catalogó como un acto nefasto, y pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa su pronta elección.