Presentan requerimiento contra 6 soldados acusados de violación de una menor en Mizata

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves el requerimiento fiscal contra 6 miembros de la Fuerza Armada, acusados de Privación de Libertad Agravada, Violación en menor e incapaz Agravada y Agresión Sexual; el lamentable hecho se concretó en Mizata, La Libertad, el fin de semana pasado.

El ministerio público fiscal responsabiliza a Héctor Ovidio Alvarado Rivera, como autor directo de los hechos. A René Alfredo Escobar Sánchez, Hilario Antonio Flores Cabezas, Vicente Elías Gómez González, Edgardo Antonio Pintín Martínez y Eder Ovidio Salazar Molina como cómplices necesarios. A estos 5 acuasdos, se le sumarán los delitos de Lesiones y Amenazas con Agravación Especial.

Los hechos se registraron el pasado 23 de septiembre. Desde ese momento, supuestamente fueron capturados e iniciaron las investigaciones. Hoy fueron trasladados al Juzgado de Paz de Teotepeque, donde serán acusados y se realizará el procedimiento de intimación para definir fecha de audiencia, informó la FGR.

El fiscal del caso dijo que mientras las víctimas regresaban de la playa Mizata, “fueron interceptados por varios soldados. Uno de ellos, el sargento, procede a llevarse a una de las víctimas a una parte desolada donde la abusó sexualmente, mientras, los demás agentes de la FAES se quedan amenazando y golpeando a las otras víctimas, esto con el objetivo de amedrentarlos para no decir nada. Las amenazas que realizaban a las víctimas eran bajo la condición de que se mantuvieran calladas por lo que estaban haciendo y que si ellos llegaban a hablar iban a detenerlos”.

La FGR pide que después de la audiencia se haga la detención provisional para todos los implicados.

El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a través de sus redes sociales luego de guardar silencio desde el fin de semana que pasó y se conoció el hecho.

“El Salvador es, por mucho, el país más seguro de Latinoamérica, pero como en toda sociedad, aún hay sujetos que piensan que pueden cometer delitos y no enfrentar las consecuencias. Pero no en El Salvador; todos los que cometan delitos, serán castigados con todo el peso de la ley, no importa quiénes sean. Impunidad 0, esa es la meta”, dijo el mandatario.