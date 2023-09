Mujeres feministas reiteran al Legislativo reformar el Código Penal

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

En el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, diversas organizaciones feministas de mujeres, activistas y defensoras de derechos humanos se pronunciaron a favor de reformar el Código Penal de El Salvador, que penaliza en su totalidad el aborto, actualmente.

“No queremos más niñas obligadas a parir”, fue el lema de la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Colectiva de Mujeres Feministas para el Desarrollo Local, la Asamblea Feminista y la Plataforma Beatriz, quienes reivindicaron el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos.

El mensaje también reiteró a los funcionarios pasados y actuales que integraron la Asamblea Legislativa por más de 20 años, que siempre se han negado a aprobar las reformas al Código Penal, para que las mujeres, niñas y adolescentes puedan contar con un marco de protección de sus derechos sexuales y reproductivos .

“La Asamblea se ha convertido en enemigo de la salud y vida de las mujeres, niñas y personas gestantes, piden reformas al Código Penal. Las legislaturas previas consideraron que no era una prioridad y la actual mantienen el mismo espíritu”, dijo Lissette Alas, de la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

“En el 2021 archivaron la iniciativa de ley denominada Reforma Beatriz. Actualmente la Junta Directiva tiene en sus manos una iniciativa que propone erradicar los embarazos en niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, recordemos son niñas, no madres”, acotó.

El Ministerio de Salud reportó en 2022, un total de 28 embarazos diarios en niñas y adolescentes, entre los 10 a 19 años, la mayoría fueron embarazos de alto riesgo y producto de la violencia sexual. Y que con 2.61 de nacimientos por cada mil niñas (10 a 14 años). El Salvador es uno de los 75 países con la más elevada tasa de fecundidad de este grupo poblacional a escala mundial.

“Nacer con cariño significa dignificación en todas las etapas de la vida, basta de normalizar embarazos impuestos, basta de criminalizar cuerpos gestantes empobrecidos y de reforzar mandatos patriarcales. Este día una vez más nos tomamos las redes y las calles para recordarle al país que las mujeres, niñas y personas gestantes somos castigadas a diario por la penalización absoluta del aborto”, dijo Alas.

“Cuando Beatriz solicitó un aborto, el Estado salvadoreño se lo negó y pasó más de 80 días, haciéndola esperar, y para que esto no se repita las nuevas directrices de la OMS señalan que debe eliminarse todas las barreras de plazos con respecto al aborto”, recordó.

Khaterine Flores, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, mencionó sobre estas barreras que vulneran la dignidad humana de niñas, adolescentes y jóvenes, además de la falta de legislación, son las emergencias obstétricas y la criminalización.

“La encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2022 señaló que de cada 100 personas en pobreza 54 son mujeres, eso es un indicador que aclara la situación de las mujeres en El Salvador, sobre todo, los sectores empobrecidos, en donde el tema de los embarazos impuestos en niñas y adolescentes es una realidad en El Salvador”, manifestó.

“Hay más de 12 mil niñas que enfrentan embarazos, durante el período de pandemia, niñas hasta de 9 años resultaron con embarazos impuestos, y El Salvador todavía no da pasos en materia de derechos sexuales y reproductivos, para garantizar vidas libres de violencia”, indicó Flores.

Los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, Morazán y La Unión, reportaron tienen la tasas más alta de embarazos en niñas y adolescentes en las cuales, los círculos de pobreza refuerza la violencia para las niñas, mujeres y personas gestantes.

Keyla Cáceres, de la Asamblea Feminista y Plataforma Beatriz, consideró que El Salvador no avanza en materia de legislación que de protección a los derechos a la población femenina. Contrario, a las recientes leyes aprobadas que tan sólo en 8 horas se dictaminó una ley que permitió la monedad digital que ha permitido “actividades de corrupción”, señaló.

“Las mujeres y las niñas seguimos esperando que esta Asamblea Legislativa, que tiene mayoría calificada y simple del partido oficial, legisle a favor de ellas, y no hablamos sólo de la despenalización del aborto en su totalidad, también leyes que salvaguarden la vida y salud de mujeres en este país”, indicó.

“En el 2021, esta nueva Asamblea Legislativa envió al archivo 10 años de debates parlamentarios y sociedad civil, luego dictaminó desfavorable la Iniciativa Beatriz, esto no fue discutido en un debate parlamentario -como debería ser un proceso de ley- al que se sumó negaron debatir el tema de educación y sexualidad”, manifestó Cáceres.

Keyla Cáceres se refirió también al caso de una niña de 13 años violentada sexualmente por un sargento del ejército salvadoreño, y el encubrimiento de las autoridades sobre este hecho de violencia a la niñez salvadoreña.

“Si esta niña víctima de violencia sexual es también víctima de un embarazo impuesto ¿Qué hará el Estado?, ¿La van hacer parir con cariño? , será que la obligarán a llevar a término un embarazo que no buscó, que no quiso. Este día reiteramos que es de lucha y que el legislativo no siga creyendo que a través de fundamentalismos religiosos podrán callar la realidad de niñas y mujeres en este país peligroso por feminicidas y el Estado con su legislación”, puntualizó Cáceres.