Presentan libro que recopila cristología de Monseñor Romero

En el contexto del 26 aniversario de la Comunidad de Monseñor Romero de la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, se presentó el libro «¿Quién dice la gente que soy yo?» de Armando Márquez, el cual es una recopilación de textos de Monseñor Romero sobre Jesús.

El autor señaló que » es la cristología de Monseñor Romero”. Este mártir nació y murió en la fe, “la razón de ser de su vida, desde niño, y muere precisamente en el momento de la Eucaristía, después de haber predicado la Palabra de Dios. Entonces, toda su vida está centrada en Jesús, pero no solo toda su vida, sino también toda su predicación”.

Márquez informó que ha realizado una selección de textos en el que se puede encontrar la “Cristología de Monseñor Romero”, “de los pasajes de la vida de Jesús, desde el nacimiento hasta su ascensión, basándose en los textos bíblicos, pero explicados por él (Romero)”.

Otro de los apartados del libro, son las enseñanzas de Romero, “ahí encontramos las parábolas de Jesús, explicadas por Monseñor Romero, encontramos las denuncias que hace Jesús, pero también Monseñor Romero, encontramos una serie de frases de Jesús, pero explicadas todas por Monseñor Romero, comentó Márquez.

También, al final del libro se encuentra un glosario con más de 100 palabras, que con frecuencia se usa pero que a veces no se comprende. “El mismo Monseñor Romero, en una ocasión, y eso es lo que me llevó a mí a sacar ese diccionario, dice, -me ha extrañado que alguien me preguntó, ¿qué quiere decir conversión?, cuando no entiendan una palabra, pregúntenme-. Y él en las homilías va explicando palabras, por eso yo las he escogido y seleccionado”.

El libro es un sexto tomo y presentar parte de sus enseñanzas es un recordatorio de la historia de El Salvador y el mundo a voz del mismo Romero.

“Monseñor Romero es profeta, y como buen profeta actual, su palabra no solo de hace 45 años tuvo fuerza y significado, sino también hoy día. Nos está siempre orientando a una iglesia cercana a la gente, con los pobres. Nos está recordando que hay que mirar la realidad, él fue un maestro en ese sentido, ver la realidad desde la fe. Él no tenía una mirada, podríamos decir, sociológica, filosófica, política, sino sobre todo pastoral y en ese sentido creo que en la iglesia necesitamos siempre esa visión”, comentó Márquez.

Con respecto a las situaciones actuales sociales como la aprobación de la Ley de Minería y la detención de varios defensores de derechos humanos, Márquez enfatizó que, en ese aspecto “monseñor Romero tiene mucho que decirnos, sobre todo, de estar atentos a lo que está pasando y verlo desde los ojos de Dios, con la luz y valentía del Espíritu Santo”.

El libro fue publicado el 24 de marzo en el marco del 45 aniversario del martirio de Romero; también fue presentado el 23 de mayo en el marco de los 10 años de la beatificación de Romero. Y este 8 de junio se presentó en la Cripta aprovechando los 26 años de la comunidad romeriana.

El libro se puede encontrar en la Liberia de la UCA, del arzobispado y en las oficinas de FUNDAHMER.

