Preocupación por alto costo de la canasta básica: tres años sin revisión al salario mínimo 

Saúl Méndez

Colaborador

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Mesa por la Justicia Laboral expresaron su preocupación por el alto costo de la canasta básica y exigen al Consejo Nacional del Salario Mínimo realizar los respectivos cambios para que el salario se ajuste a las necesidades de los trabajadores.

El Salvador, por mandato de ley, tiene un plazo de tres años para realizar ajustes al salario mínimo; el más extenso en la región. A pesar de ello, el último ajuste fue realizado en agosto del 2021.

Héctor Carrillo, director ejecutivo de FESPAD, enfatizó que el salario mínimo es una herramienta esencial para la distribución de la riqueza generada en un país. «Aunque no es la única medida necesaria para lograr una distribución equitativa, su importancia es indiscutible», mencionó.

El salario mínimo es uno de los parámetros que facilitan la distribución de riquezas en los Estados modernos, ya que actúa como compensación por el trabajo realizado.

«Este mecanismo tiene como objetivo principal proteger a la población trabajadora de remuneraciones insuficientes que no permiten satisfacer otros derechos fundamentales, tales como educación, salud, vivienda adecuada, alimentación, acceso al agua y saneamiento, así como derechos culturales», explicó FESPAD.

A pesar de ello, El Salvador es el segundo país con salarios mínimos más bajos, únicamente superando a Nicaragua con una diferencia de $17 dólares.

El salario Mínimo Mensual Menor de El Salvador se encuentra en el sector agropecuario con un monto de $243.46 dólares y el salario Mínimo Mensual Mayor se encuentra en el sector del comercio y servicios con un monto de $365 dólares.

En la región, Honduras es el país con el tercer salario Mínimo Mensual Mayor más bajo ($704) y aun así supera a El Salvador por un monto aproximado de $113 dólares.

Al comparar el salario Mínimo Mensual Mayor de El Salvador respecto a otros países de Centroamérica, es duplicado por Honduras ($704) y superado con creces por Costa Rica ($1,558) y Panamá ($1,188).

El alto costo de la canasta básica vuelven necesaria la revisión por parte del Consejo Nacional del Salario Mínimo, instancia dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador. No obstante, el consejo no se ha pronunciado al respecto, lo que convierte al país es el único que a la fecha no ha cumplido el mandato legal para la revisión y fijación del salario mínimo.

El resto de países centroamericanos realizan ajustes a su salario mínimo anualmente; Nicaragua de manera semestral. El Salvador posee un plazo de tres años que venció en agosto de 2024.

«Estos derechos son esenciales para garantizar una vida digna y plena. Sumado a lo anterior, el establecimiento de un salario mínimo justo contribuye a la reducción de la pobreza, promover una mayor equidad en el mercado laboral, estimular el consumo y dinamización de la economía», concluyó FESPAD.

