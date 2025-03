Mujeres de Guazapa participan de campaña “A mí también me pasó”

“La violencia no se calla y no es algo que se queda al interior de la casa, es una situación pública, y todos podemos apoyar a quienes estén viviéndola”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Colectiva Feminista presentó a las mujeres y organizaciones de Guazapa, departamento de San Salvador, la campaña “A mí también me pasó”, con el objetivo de visibilizar y que la población tome conciencia de los diferentes tipos de violencia.

Mercy Mulato, de la Colectiva Feminista, explicó que la campaña inició el año pasado con el objetivo de visibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres, juventudes y personas sexo género disidentes; durante 2025 se llevará a cabo la segunda fase de la campaña que consiste en llevar hasta los territorios diferentes acciones de sensibilización a través de volantes, camisas, promocionales y talleres.

“El objetivo es que otras mujeres quienes estén pasando por violencia puedan denunciar, la violencia siempre ha existido y lamentablemente va a seguir dándose, el hecho que ahora exista un retroceso por no tener estadísticas no quiere decir que ya no haya violencia”, sostuvo.

Asimismo, hizo un llamado a quienes estén pasando por una situación de violencia, a denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), que son las instituciones públicas garantes de dar protección a la población.

La campaña estará todo el año, en este momento el objetivo es fortalecer con acciones de incidencia en los territorios, para promover que la violencia no es normal y ninguna mujer debe quedarse callada.

“Aunque no tenemos datos a nivel nacional que registre la policía cuántas mujeres sufren de violencia, pero obviamente la violencia continúa, siguen habiendo feminicidios, siguen existiendo los siete tipos de violencia que están visibilizadas en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia”, recalcó Mulato.

Lamentó no tener datos y desconocer cuántos casos hay de resoluciones de protección a las mujeres, cuántas condenas a los agresores, sin embargo, como organización feminista y defensoras de derechos humanos dan un aporte al brindar atención psicológica y legal, pues en el país continúa un alto porcentaje de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes y personas sexo disidente.

Datos del Centro de Atención Elda Ramos, de la Colectiva Feminista, indican que más del 56% de las personas atendidas han sufrido violencia psicológica, y un porcentaje significativo ha vivido múltiples formas de violencia, incluidas la física y sexual.

Krisia de Morales, vicepresidenta de AMOGUAZA, consideró importante que las mujeres estén organizadas porque es una forma de salir ante una situación de violencia en el hogar, además, reciben formación acerca de los derechos de las mujeres.

“Algunas dicen mi marido no me quiere dar dinero, mi marido no me apoya, pero estando organizadas y teniendo un emprendimiento gano mi propio dinero y ya me puedo defender sola, puedo llevarme a mis hijos porque ya me empoderé”, destacó.

Exhortó a las mujeres que tengan el deseo de emprender con postres, pasteles, o algo que sea rentable para obtener ganancias y así no depender económicamente de su esposo o compañero de vida, es una forma de salir de la violencia económica o patrimonial.

Según Morales, otro aspecto importante de estar organizadas es que, para alzar la voz y hacerse sentir en contra de la violencia es mejor en grupo; además, en las organizaciones de mujeres hay ayuda psicológica y legal, pero principalmente las mujeres conocen sus derechos.

“Las mujeres viven violencia en el hogar, pero también afuera, por ejemplo, en el sistema público de salud, cuántas malas experiencias se escuchan que han pasado en los hospitales, eso es violencia, al igual que no tengamos acceso a una alimentación adecuada”, afirmó.

AMOGUAZA, con el apoyo de la Colectiva Feminista, lleva a cabo con mujeres de Guazapa talleres y cursos para la prevención de la violencia, estudio de la ley sobre los derechos de las mujeres y que estas puedan comenzar a defenderlos.

Julia Vásquez, de la Asociación de Mujeres y Jóvenes “Tejiendo Vidas”, expresó que el lanzamiento de la campaña se ejecuta en los territorios con el apoyo de diversas organizaciones de mujeres, juventudes y personas LGBTIQ+.

Vásquez destacó que el patriarcado ha llevado a fomentar la violencia hacia las mujeres, por ello, es importante poco a poco ir rompiendo con esos estereotipos, por ejemplo, las mujeres pueden desempeñar el trabajo que anteriormente era desempeñado por hombres.

“Yo soy electricista, muchas mujeres dicen que ese trabajo es de hombre, pero cuando nos ven trabajando demostramos que las mujeres realmente somos capaces de hacer cualquier cosa, con ese machismo que venimos viviendo desde hace tiempo, se nos ha inculcado que nosotras no valemos tanto”, recalcó.

Vásquez señaló que para este año una de las apuestas es impulsar los talleres relacionados a los tipos de violencia, los derechos de las mujeres y que ellas tengan los conocimientos necesarios y salir de esa situación de violencia.

Indicó que en el contexto actual las personas sexo género desidentes ya no pueden andar libremente como en el pasado, debido al Régimen de Excepción la población LGTBI+ vive una situación más difícil, muchos han tenido que irse del país y evitar la vulneración de sus derechos.

“Las personas trans son quienes más sufren las agresiones, muchas veces por su transformación que están viviendo, pero el retroceso en el contexto sociopolítico es bien duro porque ahora no se puede decir que alguien es parte de la población LGBT por el ambiente violento que tenemos”, sostuvo.

La campaña “A mí también me pasó” incluye diferentes personajes, cada uno de ellos representa a un sector de la población, por ejemplo, personas LGTBI, jóvenes estudiantes, mujeres de la tercera edad quienes desde jóvenes fueron violentadas, en la mayoría de los casos obligadas a casarse siendo adolescentes con hombres mayores.

