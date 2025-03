Colectiva Feminista divulga campaña “A mí también me pasó”

“Esta campaña es para dar voz a las mujeres, es una forma de empoderamiento y visibilizar los tipos de violencia”

A fin de generar conciencia en la población salvadoreña, la Colectiva Feminista divulgó entre las mujeres de Santo Tomás la campaña “A mí también me pasó”, la cual pretende visibilizar la violencia basada en género que se ha naturalizado y perjudica a muchas mujeres.

Con esta campaña se trata de visibilizar la historia de muchas mujeres, empoderarnos entre nosotras y alzar nuestra voz, poder denunciar si es nuestra decisión, tratamos de visibilizar que la violencia no sólo le pasa a mujeres, sino, también, a personas sexo disidente”, explicó Fabiola Meléndez, de la Colectiva Feminista.

Meléndez dijo que la campaña comprende el desarrollo de festivales en diferentes zonas de San Salvador, el primero de ellos fue en el parque de Santo Tomás, San Salvador, el pasado lunes, donde participaron mujeres organizadas, emprendedoras y juventudes.

En los próximos días se llevarán a cabo festivales en Aguilares, Guazapa y Tonacatepeque, donde las mujeres podrán exponer sus vivencias y emprendimientos, asimismo, se impulsará la campaña a través de promociones con mensajes para hacer conciencia en la población sobre la violencia de género.

Meléndez indicó que la campaña no se desarrolló solo desde la Colectiva Feminista, sino con el apoyo de las organizaciones de mujeres quienes a través de talleres han expresado sus opiniones.

La campaña posee diferentes personajes, mujeres de diferentes edades, universitarias, madres de familia, trabajadoras; asimismo, personas sexo disidente, el objetivo es visibilizar que la violencia basada en género puede darse a cualquier edad.

Detalló que los principales tipos de violencia es el acoso en el transporte público, violencia física y verbal, violencia simbólica expresada a través de anuncios y vallas publicitarias las cuales sexualizan a las mujeres.

La representante de la Colectiva Feminista sostuvo que la campaña finalizará en el mes de agosto, actualmente están en la fase 2 donde el objetivo es divulgar el contenido y dar a conocer las historias de las mujeres que han vivido algún tipo de violencia, luego pasarán a la etapa de analizar y divulgar los resultados.

Según Marlene Pérez, una de las mujeres emprendedoras, a través de las diferentes actividades de la Colectiva Feminista logra comercializar sus productos, en su caso vende ropa usada, cultiva cacao y elabora chocolate artesanal.

“Nunca he tenido un empleo formal, pero con las ventas de los productos que cultivamos o hacemos logro tener dinero para el día, este es el último de los ocho años que estoy pagando el terrenito donde vivo. Viví mucha violencia, estuve casada y tengo tres niños, lo que me ayudó a salir de esa situación fue el emprendimiento y tener su propio dinero” manifestó.

A criterio de Pérez, en una situación de violencia las mujeres piensan que ya no sirven para nada, se cuestionan a qué se van a dedicar o de dónde sacarán el dinero para subsistir ellas y sus hijos.

“Yo para salir de la violencia que viví en mi hogar vendí todita mi ropa y con ese dinero volví a comprar más ropa usada, con eso logré invertir en cacao y hacer chocolate, se me ocurrió sembrar cacao, no es el montón de dinero que gano, pero he logrado tener algunas cosas y ahora elabora chocolate con el cacao que he cultivado”, expresó.

Consideró que en su caso ha logrado superar el 50% de la violencia vivida en el hogar, porque siempre quedan secuelas en la mente, pensamientos y sentimientos, los cuales no permiten pasar la página en esa etapa de la vida.

A la vez, señaló que en el caso de las emprendedoras también se les violenta porque muchas veces las autoridades municipales no les permiten vender sus productos y no tiene un lugar seguro, en otros casos es por el resto de comerciantes que no les dejan un espacio para sus negocios.

Mientras tanto, Joshi Leban y Marcela López, creadoras del emprendimiento Mística Ancestral, destacaron que este proyecto surgió debido a algunas dificultades emocionales por las que atravesaron individualmente, y encontraron algunas herramientas que en ese momento les sirvieron para sentirse mejor en su bienestar y proceso de sanación a través de aceites esenciales, ungüentos, repelentes naturales e infusiones, todo extraído de plantas naturales.

“Pensamos que lo cual nos sirvió a nosotras por qué no proporcionarlo a otras que están pasando por situaciones igual a lo que nosotras pasamos, así surge Mística Ancestral, una alternativa que busca aportar al bienestar y sanación, para cualquier persona que tenga la necesidad de utilizar estas herramientas, principalmente en estos contextos tan complejos por lo que atravesamos en el país”, dijo Leban.

Una de las principales características de Mística Ancestral es que los precios de los productos sean accesibles, porque el bienestar no debe ser un privilegio, sino un derecho y ser viable a todas las personas.

Enfatizó que la Colectiva Feminista es de las organizaciones pioneras en colocar el enfoque interseccional, es decir, una apuesta mucho más amplia la cual reconoce no solo las diferencias o características a partir de la orientación o expresión sexual y de género, sino también de otras categorías como la raza e incluso la nacionalidad.

“Es importante contar con alianzas y articulaciones tan estratégicas como la Colectiva Feminista porque permite a las organizaciones y ahora emprendimiento, tener espacios donde podemos llevar nuestras alternativas y apuestas, que están desde esa mirada interseccional, desde esa apuesta y sanación integral”, agregó.

Según López, este emprendimiento se combinó con un proceso de formación que generó el Movimiento de Mujeres de Santo Tomás y la Asociación AMEYALLI, para conocer las propiedades de las plantas y cómo utilizarlas en el autocuidado feminista, aprendieron a elaborar los productos libres de conservantes sintéticos que pudieran hacer daño al organismo, asimismo, con la visión de recuperar los conocimientos de las ancestras con el uso de las plantas.

Consideró fundamental generar este tipo de espacios y actividades, principalmente cuando hay cierre de fuentes de empleo, despidos masivos y donde la mayoría de personas afectadas son las mujeres, Mística Ancestral pretende ayudar a los efectos negativos en la salud mental y emocional que generan en el cuerpo de las mujeres.

“Hay muchas alternativas de cómo trabajar la salud mental y una de las formas es justamente con las técnicas alternativas como las infusiones, aromaterapia, ungüentos, las pomadas y otro tipo de cosas que se pueden ir acompañando con esas prácticas que nos irán ayudando a sanar todos esos efectos que se pueden generar en nuestro contexto, especialmente a las mujeres, a las disidencias y personas defensoras de derechos humanos”, externó.

Los aceites esenciales, indicó, están hechos con una base de aceite mineral y propiedades de plantas naturales, orgánicas, cosechadas también en su mayoría por ellas mismas.

Cada aceite tiene un uso esencial, hay uno que es sobre amor propio, promueve el consentirse, otro se llama Recupérate es una infusión de plantas que ayudan a aliviar el sistema respiratorio y procesos gripales.

Los aceites están en dos presentaciones, uno para aplicación corporal y el otro que también se puede aplicar en el cuerpo, pero puede quemarse para poder hacer ejercicios de aromaterapia.

Otro de los productos son las infusiones, una combinación de hierbas y plantas secas, una de ellas se llama Recupérate que también va encaminada a aliviar las gripes; Apapacho es el nombre de otra infusión, esta ayuda a conciliar el sueño; Cíclica ayuda a los dolores menstruales.

También tienen gel para dolores musculares, elaborados a base de plantas también que ayudan a los dolores, está en dos presentaciones y accesibles a la población, el bote pequeño a $1.25 y el grande a $5.

Daniela Regalado, de la Colectiva Feminista, aseguró que la campaña “A mí también me pasó” surge con el propósito de desnaturalizar la violencia machista en los contextos urbanos y rurales del país, es una respuesta para transmitir mensajes y prevenir la violencia, así como brindar información y conocimiento a la población en general sobre los diferentes tipos de violencia que se pueden manifestar en el actual contexto.

“Lo que intentamos es llegar a públicos diversos, que los mensajes sean entendibles y comprensibles para todos, esto es en respuesta a varias iniciativas que tenemos alineadas en la Colectiva Femenista para prevenir la violencia de género, no solo contra las mujeres, sino también contra poblaciones diversas y desnaturalizar los mensajes machistas y el contenido en redes o en los propios territorios”, reiteró.

La campaña se impulsará a través de redes sociales por el impacto en la población, pero también en otros medios más tradicionales como la radio y vallas publicitarias.

Durante el festival se expuso una galería de pinturas, testimonios de mujeres de Santo Tomás, se llevaron a cabo dinámicas para entregar promocionales de la campaña; también se contó la participación de la Colectiva Feminista, AMEYALLI, Mujeres Transformando, MOMUJES, Red de Sobrevivientes, Hábitat, Artesanas de Santo Tomás, EDUCAID, Profesional de Estilistas, CECAPROES y la Unidad de Género de la alcaldía del municipio.

