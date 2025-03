Colectiva Feminista impulsa en Aguilares campaña para prevenir la violencia

“Son dos formas en las cuales apoyamos los emprendimientos, uno es formando a las mujeres, el otro es creando espacios en los cuales pueden llevar sus ventas y ofrecerlas.

A través de un festival en el parque central de Aguilares, la Colectiva Feminista, junto a la Mesa Interinstitucional y la Asociación de Desarrollo Comunal de Mujeres Organizadas Luchando por los Derechos de las Mujeres (ADECMA), dio a conocer la campaña “A mí también me pasó”, la cual tiene el objetivo de sensibilizar a la población sobre la violencia hacia las mujeres.

Ángela Tejada, presidenta de ADECMA, explicó que como parte de la campaña las organizaciones llevarán a cabo en las comunidades acciones de sensibilización y educación a las mujeres, en primer lugar, para conocer lo que es la violencia, normalizar la denuncia y el hablar sobre los casos que han vivido las mujeres

“En Aguilares, lamentablemente se sigue viviendo la violencia, en nuestra sociedad está institucionalizada desde funcionarios hasta personas de cualquier edad, por eso vamos a las comunidades donde tenemos acción a hablar con las mujeres y decirles que no están solas, vemos que los casos de violencia se están dando ya no son privados sino públicos”, indicó.

Narró que en una colonia se reunieron con un grupo de 15 a 20 mujeres y primero les explicaron los casos y ejemplos de violencia psicológica, sexual y física, así como en qué consiste la campaña y hablar de casos que les han pasado particularmente a cada una.

La presidenta de ADECMA dijo que hace poco estuvieron en una comunidad de la lotificación Los Rivas, empezaron a expresar del acoso que se da en los buses y como los hombres tocan a las mujeres o jóvenes y la mayoría afirmó haber pasado por esa situación.

“Este tipo de campañas son importantes porque hacen que las mujeres se sientan libres de hablar y decir, sí a mí también me pasó, a mí también me tocaron en el bus hace muchos años, pero no dije nada, ahora si me vuelve a pasar esto, ya digo, hablo, o cuestiono qué pasa, son situaciones en las cuales podemos ir hablando con las mujeres, y ellas van teniendo valor de poner un alto”, sostuvo Tejada.

A la vez, detalló que los foros en las comunidades se desarrollarán durante el mes de marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, aunque después de ese período siguen aprovechando las acciones en las comunidades para impulsar la campaña.

Externó que al identificar un tipo de violencia en alguna mujer de la comunidad y dependiendo el caso, lo primero si procede es referirla al Centro de Atención Elda Ramos, de la Colectiva Feminista, sino que sea atendida mediante las jornadas psicológica las cuales se dan una vez al mes en el Centro Multidisciplinario de Aguilares.

Asimismo, se involucra a estas mujeres en las acciones que llevan a cabo, para sentirse acompañadas, además, apoyarles en su independencia económica y darles algún tipo de formación a fin que después inicien un emprendimiento o brindarles capital semilla.

“Las mujeres que están viviendo una situación de violencia no están solas y que a través de esa empatía por ser mujeres podemos apoyar y acompañarlas, para que puedan salir de esa situación, también se llevan acciones para promover la independencia económica de las mujeres e independencia emocional”, sostuvo.

Manifestó que gracias a la Colectiva Feminista y ADECMA a las mujeres se les brinda capacitaciones sobre emprendimientos. El próximo 15 de marzo finalizará un proceso de formación para que puedan primero, conocer, analizar qué necesitan mejorar, cómo invertir, y también dan acciones en las cuales ellas, puedan ofrecer sus productos.

Mercy Carolina Medrano, integrante de ADECMA y emprendedora de encurtidos y paletas de frutas naturales, enfatizó que este tipo de actividades ayuda a las mujeres a ser independiente en el aspecto económico.

“Mi emprendimiento es de cebollita curtida con zanahoria, coliflor, todos los ingredientes van en vinagre natural; aparte de eso, vendo paletas naturales, con eso hemos ahorrado junto a mi esposo, así de poquito en poquito para ir levantando la casa sin préstamos y no nos hemos enjaranado; es otra entrada de dinero, cuando ya tenemos un ahorrito, compramos material y él construye como es albañil”, destacó.

Medrano reiteró que a través de ADECMA y la Colectiva Feminista ha podido conocer sobre los tipos de violencia contra las mujeres, por ejemplo, la violencia económica, que es ejercida por el hombre cuando a su esposa o compañera de vida le limita el dinero y esa cantidad debe alcanzar para los alimentos del mes.

“Las mujeres que sufren violencia económica pueden en sus casas hacer paletas, charamuscas, curtiditos, si les gusta la repostería, hacer flanes, panes que puedan elaborar en el horno de su cocina, con algo pequeño podemos emprender y lograr una independencia económica”, dijo.

Mientras tanto, Claudia García, del equipo de trabajo de la Colectiva Feminista, señaló que previo al lanzamiento de la campaña “A mí también me pasó”, llevaron a cabo una auditoría urbana, la cual reveló que las mujeres, juventud y niñez tiene miedo en los espacios públicos y han sido víctimas de acoso.

“Hemos podido constatar que a nivel nacional la violencia hacia las mujeres sigue vigente, nosotras que trabajamos de cerca con la población, con las mujeres, nos vamos dando cuenta que en las comunidades aún se vive mucha violencia, inclusive hay mujeres que para poder participar en los procesos de formación todavía deben pedir permiso a sus compañeros, y algunas han dejado de ir porque ellos no quieren que participen en esos espacios”, aseguró.

García recalcó que para sensibilizar a la población y prevenir la violencia hacia las mujeres desarrollan acciones, como festivales, charlas y talleres; Aguilares cuenta con una Radio Mercado que su objetivo principal es abordar temas de interés para la comunidad, incluido el abordaje de la violencia.

En estos talleres el tipo de violencia más identificado es la económica y psicológica, en algunos casos violencia física que todavía se sigue dando, sin embargo, desde Centro de Atención Elda Ramos brindan asesoría legal y atención psicológica a quienes atraviesan por esta situación.

“Uno de los grandes objetivos de la campaña A mí también me pasó, es prevenir la violencia y contrarrestarlo, en los talleres focales pudimos ver cuántas mujeres siguen contando su experiencia de abuso, de diferentes tipos de violencia, lo que buscamos con esta campaña es sensibilizar y también que la población sea consciente que la violencia sigue estando vigente y que es necesario tomar acciones preventivas”, afirmó.

Datos del Centro de Atención Elda Ramos, de la Colectiva Feminista, indican que más del 56% de las personas atendidas han sufrido violencia psicológica, y un porcentaje significativo ha vivido múltiples formas de violencia, incluidas la física y sexual.

