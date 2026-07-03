Portugal sobrevive al drama con Croacia y enfrentará a España en octavos

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Portugal avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo tras vencer 2-1 a Croacia en un partido con final de infarto, marcado por la resistencia del conjunto croata a una eliminación que parecía inminente. El equipo de Cristiano Ronaldo se enfrentará a España en la siguiente ronda.

Al minuto 53, Ivan Perišić rompió el empate sin goles para darle la ventaja parcial a Croacia, a pesar de que Portugal había generado las ocasiones más claras durante el encuentro. El jugador del PSV Eindhoven encontró un balón en el área y definió con un remate cruzado que venció a Diogo Costa.

Tres minutos después, al 56′, Croacia estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero el gol de Nikola Vlašić fue anulado por fuera de juego y se mantuvo el 1-0 para el conjunto ajedrezado.

La reacción portuguesa llegó al 61′. Un error defensivo de Croacia fue aprovechado por Cristiano Ronaldo, quien no perdonó dentro del área y marcó el 1-1 para devolverle la esperanza de la clasificación a los lusos, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

No obstante, al 68′ Ronaldo empata el marcador desde el tiro de penal.Al 80′, Croacia volvió a celebrar de forma momentánea, pero el tanto de Petar Sučić también fue invalidado por fuera de juego, dejando escapar una oportunidad perfecta para recuperar la ventaja.

Croacia pasó de registrar apenas un 31 % de posesión frente al 69 % de Portugal en la primera mitad, a equilibrar el trámite en el complemento con un 45 % contra un 55 %, con mayor ambición ofensiva en busca del gol de la clasificación.

Cuando todo apuntaba a que el boleto a los octavos de final se definiría en la prórroga, apareció Rafael Leão al minuto 90+4 para asistir de forma magistral a Gonçalo Ramos, quien definió desde la frontal del área para firmar el 2-1 que clasificó al conjunto portugués.

Aunque Portugal parecía tener el pase asegurado, el desenlace fue dramático. Al 102′, Croacia volvió a encontrar el camino al gol y desató la euforia de su afición, pero la anotación que significaba el 2-2 fue anulada por fuera de juego. De esta manera, el 2-1 se mantuvo hasta el pitido final y Portugal selló su clasificación a los octavos de final.

En la siguiente ronda, el equipo de Cristiano Ronaldo se medirá a España en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final, un duelo que enfrentará a la leyenda del Real Madrid con la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal.

España firma una goleada y asegura su boleto a los octavos

España avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 de la mano de Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella. Ambos firmaron una actuación sobresaliente: Oyarzabal marcó un doblete, mientras que Cucurella repartió dos asistencias para acercar a la Roja a la siguiente ronda.

La selección española abrió el marcador al minuto 36. Mikel Oyarzabal apareció en el área para enviar el balón al fondo de la red y desatar el grito de gol en Los Ángeles, tras una precisa asistencia de Marc Cucurella.

La insistencia de España por ampliar la ventaja tuvo recompensa al 66′. Cucurella volvió a aparecer para habilitar a Álex Baena, quien asistió a Pedro Porro para que definiera el 2-0 ante Austria.

Sobre el 89′, Cucurella volvió a aparecer por la banda izquierda para asistir, a pierna cambiada, a Oyarzabal. El atacante de la Real Sociedad definió con tranquilidad tras superar al guardameta Alexander Schlager y sentenció el 3-0 definitivo.

La Roja cerró la fase de grupos con paso firme, al sumar dos victorias y un empate. Con el triunfo sobre Austria aseguró su clasificación a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Portugal y Croacia, un cruce que promete grandes emociones.

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