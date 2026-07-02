EL GREMIO DE ABOGADOS DECIDE EL FUTURO DEL CNJ: ¿INDEPENDENCIA O SUMISIÓN?

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Luis Rivera

En el marco del proceso electoral interno del gremio de abogados, la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) ha presentado a los 21 precandidatos que participarán en la elección de aspirantes a integrar el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), correspondiente al período 2026–2031.

La jornada de votación ha sido programada para el 11 de julio a partir de las 8:00 de la mañana, en distintos centros judiciales a nivel nacional, en un proceso que define la participación del gremio en la conformación de uno de los órganos clave del sistema de justicia.

El CNJ está integrado por siete consejeros, de los cuales tres representan al gremio de abogados, lo que otorga a este proceso una relevancia institucional directa en la configuración de la carrera judicial en el país.

EL CNJ EN EL MARCO CONSTITUCIONAL

El Consejo Nacional de la Judicatura es un órgano de relevancia constitucional encargado de contribuir a la idoneidad, moralidad y competencia técnica de quienes integran la judicatura.

Su función no es simbólica ni administrativa en sentido limitado. Se trata de un filtro institucional que incide directamente en la calidad de la justicia y en la confianza ciudadana sobre el sistema judicial.

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL GREMIO

La participación del gremio de abogados en este proceso no puede entenderse únicamente como un ejercicio electoral interno, sino como una responsabilidad institucional que impacta en la estructura del sistema de justicia.

En ese contexto, la evaluación de los aspirantes debe centrarse en criterios de solvencia ética, independencia y formación profesional, más allá de afinidades coyunturales.

INDEPENDENCIA JUDICIAL Y ESTADO DE DERECHO

La independencia judicial constituye un principio estructural del Estado constitucional de derecho. Su debilitamiento no afecta únicamente a un sector institucional, sino al equilibrio general del sistema democrático.

Un sistema de justicia sin independencia real pierde su capacidad de garantizar derechos fundamentales frente al poder público.

CONCLUSIÓN

La elección de representantes ante el Consejo Nacional de la Judicatura no es un acto aislado ni meramente administrativo. Es una decisión que influye directamente en la calidad del sistema de justicia.

En ese sentido, el gremio de abogados enfrenta una responsabilidad histórica: contribuir a la consolidación de una judicatura independiente, técnica y comprometida con la Constitución.

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