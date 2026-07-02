LA CARNE YA ES UN LUJO: salvadoreños ajustan su dieta ante el alza del costo de vid

Compartir

David Alfaro

02/07/2026

En El Salvador, el alto costo de la canasta básica está forzando a miles de familias a modificar drásticamente sus hábitos alimenticios. Lo que antes eran productos básicos del hogar, hoy se han convertido en artículos de lujo.

Ciudadanos reportan que ahora solo pueden consumir carne o pollo una vez a la semana, o incluso menos. En su lugar, recurren a alternativas más económicas como arroz, frijoles, verduras y frutas de temporada, en un intento por mantener algo de balance nutricional en sus mesas.

Una señora entrevistada en un mercado popular, lo expresa sin rodeos:

Las verduras cada día están más caras. La carne, es un lujo que la gente se da una o dos veces al mes. Los lácteos suben sin freno. El gas, la luz, el pasaje y hasta el teléfono… todo cuesta más.

Esta situación no solo revela la fragilidad de la economía familiar salvadoreña, sino también el desfase entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Mientras el gobierno insiste en que el país está mejor que nunca, las familias ajustan su dieta, reducen porciones y priorizan el llenado del estómago por encima de la calidad nutricional.

Y lo más preocupante: en el actual clima político, quejarse por el costo de la vida es visto por algunos como una traición. «Si hablás, sos enemigo de la patria», dice la señora entre resignación y coraje.

En un país donde los precios suben, pero los salarios no, comer con dignidad se ha vuelto un acto de resistencia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...