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España avanza con paso firme tras golear 3-0 a Austria

Redacción Nacionales 2 julio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en España avanza con paso firme tras golear 3-0 a Austria 98 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

España avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 de la mano de Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella. Ambos firmaron una actuación sobresaliente: Oyarzabal marcó un doblete, mientras que Cucurella repartió dos asistencias para acercar a la Roja a la siguiente ronda.

La selección española abrió el marcador al minuto 36. Mikel Oyarzabal apareció en el área para enviar el balón al fondo de la red y desatar el grito de gol en Los Ángeles, tras una precisa asistencia de Marc Cucurella.

La insistencia de España por ampliar la ventaja tuvo recompensa al 66′. Cucurella volvió a aparecer  para habilitar a Álex Baena, quien asistió a Pedro Porro para que definiera el 2-0 ante Austria.

Sobre el 89′, Cucurella volvió a aparecer por la banda izquierda para asistir, a pierna cambiada, a Oyarzabal. El atacante de la Real Sociedad definió con tranquilidad tras superar al guardameta Alexander Schlager y sentenció el 3-0 definitivo.

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