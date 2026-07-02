Extrañas muertes en prisión salvadoreña III

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César Ramírez

@caralvasalvador

Los datos de reos fallecidos en prisión provocan pavor en la ciudadanía y estupor en el resto del mundo, este artículo continúa la reseña entre 2020[1] [2] y 2026, son algunas publicaciones de información general, pero ilustran la política de Estado de la actual administración y su producto.

El concepto principal es el régimen de excepción que elimina cuatro derechos fundamentales suspendidos: Extensión de plazo máximo de detención administrativa, defensa ante detención, inviolabilidad de correspondencia, libertad de reunión y asociación.

En la tradición clásica del castigo social la prisión era pagar la deuda moral con la sociedad por los delitos cometidos, reeducar a los delincuentes y promover su libertad, pero ahora parece que toda persona aún sin condena recibe una pena de muerte implícita en la cárcel salvadoreña.

Las características de esa “Custodia del Estado”: falta información a sus familias, sin debido proceso, sin límite de tiempo, todo prisionero se presume culpable, las muertes son “daños colaterales” etc.

Algunas reseñas publicadas en medios de información 2025-2026:

23MAY025 Muere en centro penal Mariona reo acusado de feminicidio.

22SEP025 Muere profesor Manuel Mira tras ser liberado de prisión MOVIR

15DIC025 Muere reo fase confianza Santa Ana.

17DIC025 Muere otro reo penal Izalco.

12ENE026 Un tercio de las muertes de reos fue por causa desconocida, dice Socorro Jurídico

10FEB026 Socorro Jurídico siete reos del régimen han muerto en febrero.

24FEB026 Dos reclusos murieron en Hospital Nacional de Sonsonate Hospital Mazzini.

06MAR026 Amnistía internacional denuncia criminalización de Fidel Zavala. Al menos 498 reos han muerto en cárceles régimen de excepción.

06MAR026 Cristosal 245 casos persecución política, vicepresidente Ulloa en CECOT solo reos condenados.

11MAR026 Llegan a 500 reos muertos bajo régimen de excepción

18MAR026 Socorro jurídico ha documentado 502 reos muertos durante régimen

09MAY026 Centros penales reserva por siete años datos reos fallecidos en el régimen.

19MAY026 Estado sin registro de capturas y liberación en el régimen de excepción, muerte de reos, autopsias, denuncias.

30MAY026 Muere reo del penal Usulután que ingresó en hospital.

16JUN026 Fallece reo en granja penitenciaria.

19JUN026 Reo muere cuando era llevado en ambulancia La Paz

30JUN026 59 privados de libertad han fallecido en 2026

Durante abril de 2026, la cifra de personas fallecidas en centros penitenciarios de El Salvador bajo el régimen de excepción superó las 515 víctimas, según registros del Socorro Jurídico Humanitario. Se documentaron nuevos decesos de reclusos procedentes de prisiones como el Penal de Izalco y el Penal de Mariona (La Esperanza).

Se trata de muertes, esa fatídica condición terminal.

Un ciudadano se encuentra desprotegido bajo esta condición de régimen de excepción, prorrogado 52 veces por Asamblea Legislativa[3] en esta circunstancia de intemperie es imperativo continuar la defensa de los derechos humanos e información. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía

Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino, Agencias Internacionales, Hemerotecas privadas.

[1] https://www.diariocolatino.com/extranas-muertes-en-prision-salvadorena-2020-2024/

[2] https://www.diariocolatino.com/extranas-muertes-en-prision-salvadorena-ii/

[3] 25JUN026 LPG

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