Vicecanciller iraní anuncia conclusión de conversaciones en Doha sobre implementación de memorándum Irán-EEUU

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TEHERÁN/Xinhua

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores de Irán para Asuntos Internacionales, Kazem Gharibabadi, anunció este miércoles la conclusión de las conversaciones en Qatar sobre la implementación de un memorándum de entendimiento de paz entre Irán y Estados Unidos.

A la cabeza de una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco Central y el Ministerio de Agricultura, Gharibabadi dijo que el equipo iraní conversó por la mañana con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, y después asistió a dos reuniones con las delegaciones qatarí y pakistaní, informó la oficial agencia noticiosa IRNA.

«La primera reunión del grupo de supervisión para la implementación del memorándum también se llevó a cabo con la participación de importantes negociadores de los tres países», dijo.

Durante las discusiones, la delegación iraní señaló y discutió las violaciones de Estados Unidos a sus obligaciones de conformidad con el Párrafo 1 del memorándum, el cual está relacionado con el fin de la guerra en Líbano, noticias sobre acciones estadounidenses relacionadas con el refuerzo de su equipo y fuerzas militares en la región del oeste de Asia y las declaraciones «amenazadoras e intervencionistas» de funcionarios de Estados Unidos, indicó IRNA.

La delegación iraní hizo énfasis en que las obligaciones de las partes en relación con el memorándum son un conjunto integrado y no están aisladas, y agregó que se tomó la decisión de establecer para el jueves un canal de comunicación de emergencia para el grupo y que las violaciones al memorándum serán reportadas, discutidas y decididas de manera oficial y documentada, señaló Gharibabadi.

También dijo que durante las reuniones con funcionarios qataríes, incluyendo los representantes del banco central, ciertos asuntos relacionados con el uso de parte de los activos iraníes congelados con valor de 6.000 millones de dólares fueron discutidos, y se tomó la decisión de que, con base en las necesidades de Irán, los bienes necesarios se comprarán y se darán al país.

Gharibabadi enfatizó que no hubo ninguna reunión directa entre las delegaciones iraní y estadounidenses en Doha.

De acuerdo con IRNA, al mismo tiempo de las reuniones del equipo iraní en Doha, una delegación estadounidense, encabezada por Steve Witkoff, enviado especial del presidente Trump, y su yerno Jared Kushner, también estuvo en Qatar y sostuvo reuniones con funcionarios iraníes.

El 18 de junio, Irán y Estados Unidos firmaron el memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en la región en todos los frentes, incluyendo Líbano.

El 22 de junio comenzaron las negociaciones técnicas entre Irán y Estados Unidos en Suiza después de las consultas de alto nivel entre las delegaciones iraní y estadounidense el día anterior con la mediación de Pakistán y Qatar.

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