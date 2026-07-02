VAMOS cuestiona funcionamiento de la Asamblea y llama a buscar un contrapeso legislativo en 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La secretaria general del partido VAMOS, Cesia Rivas, criticó el desempeño de la Asamblea Legislativa, y aseguró que el oficialismo ha eliminado el debate parlamentario y sostuvo que el país necesita recuperar un equilibrio institucional mediante la elección de diputados que ejerzan control y legislen para el pueblo.

Durante una entrevista con Julio Villagrán, la dirigente afirmó que el trabajo legislativo se ha reducido a la aprobación de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo sin deliberación, y señaló que las comisiones legislativas han perdido su papel como espacios de análisis.

«Tenemos una Asamblea Legislativa que sigue sin escuchar, que sigue sin resolver y que continúa cerrándose a la gente», expresó Rivas, al referirse a recientes episodios ocurridos en las comisiones parlamentarias, donde, según dijo, diputados oficialistas rechazaron cuestionamientos de la oposición sobre la forma en que se desarrollan las sesiones.

La dirigente política sostuvo que el argumento utilizado por diputados de Nuevas Ideas de «dar gobernabilidad» al presidente no corresponde al papel constitucional que debe desempeñar el Legislativo.

A su juicio, la función de los parlamentarios consiste en fiscalizar al Ejecutivo, debatir las leyes y garantizar la transparencia del uso de los recursos públicos, por lo que consideró que aprobar iniciativas sin mayor discusión debilita el sistema democrático.

Asimismo, cuestionó la aprobación de préstamos, la reserva de información pública y la falta de controles institucionales, aspectos que no representan gobernabilidad sino una concentración de poder.

Críticas a la reelección presidencial

Rivas también se refirió a la inscripción del presidente Nayib Bukele y del vicepresidente Félix Ulloa como precandidatos presidenciales por Nuevas Ideas para las elecciones de 2027.

La dirigente reiteró la postura de VAMOS de considerar que la reelección presidencial inmediata contradice ela Constitución y afirmó que las decisiones adoptadas desde mayo 2021 por la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional permitieron modificar el escenario institucional para favorecer la continuidad del mandatario.

Según la secretaria general del partido, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 marcó el inicio de un proceso de concentración del poder que derivó en la autorización de la reelección presidencial.

«La democracia comenzó a debilitarse cuando desapareció la independencia entre los órganos del Estado», manifestó.

Añadió que la permanencia de un mismo liderazgo en el Ejecutivo refleja, además, la incapacidad de formar nuevos cuadros políticos dentro del oficialismo.

VAMOS explica por qué no competirá por la Presidencia

Durante la entrevista, Rivas confirmó que VAMOS decidió no presentar candidatura presidencial para los próximos comicios.

Explicó que la decisión responde a la falta de garantías de transparencia electoral y a la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de organizar las elecciones.

No obstante, aclaró que el partido sí buscará competir por espacios en la Asamblea Legislativa, al considerar que existe un creciente descontento ciudadano con el desempeño de los diputados oficialistas.

«La población está pidiendo un contrapeso en la Asamblea, no simplemente diputados que aprueben todo», sostuvo.

Según la dirigente, la principal demanda ciudadana es contar con legisladores que cuestionen las decisiones del Gobierno y fiscalicen el uso de los recursos públicos.

Alcaldías enfrentan desgaste

Otro de los temas abordados fue la situación de las alcaldías.

Rivas afirmó que las municipalidades han perdido capacidad de respuesta debido a la reducción de recursos financieros y a las reformas impulsadas desde el Ejecutivo.

Señaló que la eliminación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), la reducción de competencias municipales y la reorganización territorial han limitado la ejecución de obras y servicios en las comunidades.

Indicó que muchas calles permanecen deterioradas, existen problemas de abastecimiento de agua y las alcaldías ya no cuentan con recursos suficientes para atender necesidades básicas de la población.

También aseguró que algunos alcaldes han comenzado recientemente actividades de limpieza y reparación de calles debido al inicio del período preelectoral.

La dirigente sostuvo que el deterioro de la infraestructura local ha obligado a comunidades a organizarse para reparar caminos por sus propios medios, situación que atribuyó a decisiones adoptadas desde la Asamblea Legislativa.

Representación de la diáspora

Respecto a la creación de seis diputaciones para representar a los salvadoreños residentes en el exterior, Rivas cuestionó el mecanismo aprobado por la Asamblea Legislativa.

Afirmó que la reforma no garantiza una representación efectiva de la diáspora y sostuvo que responde principalmente a intereses electorales del oficialismo.

También señaló que aún existen interrogantes sobre la auditoría del voto en el exterior y consideró que el Gobierno ha utilizado políticamente a los salvadoreños migrantes sin impulsar soluciones a problemas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.

Además, manifestó que los futuros diputados electos por la diáspora deberán demostrar con iniciativas concretas que representan los intereses de los salvadoreños fuera del país y no únicamente los de un partido político.

Finalmente, Rivas sostuvo que el oficialismo busca preservar su mayoría legislativa mediante las reformas electorales y afirmó que el creciente descontento ciudadano con diputados y alcaldes podría reflejarse en las elecciones legislativas de 2027.

La dirigente concluyó que la ciudadanía debe evaluar el desempeño de sus representantes y decidir si mantiene el actual modelo político o impulsa un mayor equilibrio entre los órganos del Estado, insistiendo en que la principal apuesta de VAMOS será fortalecer la representación legislativa como mecanismo de control democrático.

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