Luis Rivera advierte que ejercer la abogacía es cada vez más difícil en El Salvador

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Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día del Abogado, el abogado penalista y representante de la sociedad civil, Luis Rivera, expresó su preocupación por el aumento de los casos de persecución contra profesionales del derecho vinculados a la defensa de los derechos humanos en El Salvador.

Rivera lamentó que, en una coyuntura marcada por el incremento de denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos, sindicales y laborales, el ejercicio de la abogacía sea cada vez más difícil de desempeñar con libertad.

«Tenemos un caso reciente, el del abogado defensor del veterano José ‘Pepe’ Melara, Guillermo García, cuya vivienda fue visitada por elementos de la Policía Nacional Civil. Asimismo, muchos abogados que no han denunciado públicamente este tipo de vigilancia y seguimiento por parte de la Policía y del Gobierno también han enfrentado dificultades para desempeñar su labor», denunció.

El abogado también se refirió a casos emblemáticos de profesionales del derecho que, a su juicio, enfrentan persecución política, como el de Ruth López, exjefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, a quien describió como una abogada comprometida con su labor y ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Señaló que López cumplió un año en prisión sin avances públicos en su proceso judicial.

Asimismo, mencionó el caso del abogado constitucionalista Enrique Anaya, crítico de las medidas anticonstitucionales impulsadas por el gobierno de Nayib Bukele, quien actualmente también permanece en prisión y, según Rivera, sin garantías judiciales.

«Son dos abogados que actualmente permanecen detenidos y que han desempeñado una importante labor en la sociedad. Sin embargo, hasta este momento no se conoce absolutamente nada sobre el estado de sus procesos: no se sabe si se han presentado requerimientos fiscales, si estos serán presentados o de qué manera se desarrollarán los casos», detalló Rivera.

«Queremos enviar un saludo especial a todos los abogados que ejercen esta profesión con compromiso, por sus clientes y con las personas a quienes defienden, también por la sociedad en la que actualmente vivimos», agregó.

También hizo un llamado a todos los abogados para que denuncien cualquier acto de persecución del que sean objeto.

«Aquí hay varias personas que podemos asesorarlos y brindarles apoyo, porque defender derechos no es un delito», aseveró.

«Creemos que es necesario romper el silencio y presentar las denuncias correspondientes. Esto no debería estar ocurriendo. Los abogados representan la última línea de defensa que tenemos en El Salvador. Si todos son silenciados o perseguidos, no habrá nadie más que pueda defender los derechos de la población», lamentó.

Rivera también exhortó al Gobierno, a los gremios profesionales y a las instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos a brindar mayor respaldo a los abogados que enfrentan este tipo de situaciones.

«Actualmente, existe muy poca protección para quienes ejercen esta profesión y consideramos que debería ser todo lo contrario», sostuvo.

«Esta mañana queremos hacer esa exhortación y expresar nuestro acompañamiento a todos los abogados que son víctimas de persecución política», concluyó.

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