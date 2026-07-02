PRO-VIDA impulsa la revitalización del náhuat con señalización bilingüe

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, junto con las Cunas Náhuat de los distritos y comunidades indígenas de Santa Catarina Masahuat y Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate, continúa con la instalación de nomenclaturas en idioma náhuat y castellano como parte de un programa orientado a la revitalización de esta lengua ancestral en una de las regiones del país con mayor presencia de hablantes.

La organización detalló que la iniciativa, iniciada a principios de junio, forma parte del proyecto «Revitalizando el desarrollo local sostenible y el idioma náhuat en comunidades indígenas de El Salvador», el cual cuenta con el apoyo de PRO-VIDA, el Colectivo El Salvador ELKARTASUNA, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia y la Coordinadora de ONGD de Navarra.

En el proyecto se incluyen elementos de la metodología de inmersión lingüística, implementada en las Cunas Náhuat, espacios educativos dedicados a la enseñanza del idioma náhuat-pipil entre la niñez de los distritos de Sonsonate con mayor presencia indígena.

El náhuat, considerado un idioma en peligro crítico de extinción, es objeto de esfuerzos de revitalización impulsados por diversas organizaciones y colectivos. A través de las Cunas Náhuat, las nuevas generaciones aprenden la lengua mediante un modelo de inmersión lingüística que se complementa con programas de desarrollo local sostenible que permiten el fortalecimiento de las comunidades.

La organización explicó que las nomenclaturas instaladas identifican lugares emblemáticos y de uso cotidiano en ambos idiomas. Entre ellas destacan la iglesia (Tiupan), la cancha de juego (Tenkal pal mawiltia), el puente del cantón El Zarzal (Ne kupanuwas tik ne tetxan El Zarsal pal ne tekamet nehnemit yek) y mensajes de bienvenida como Yek anwalahtiwit.

De acuerdo con PRO-VIDA, además de los avances en la enseñanza del idioma entre la niñez, el proyecto ha contribuido a fortalecer la identidad indígena y a revalorizar las raíces culturales de comunidades que durante décadas enfrentaron procesos de discriminación que llevaron a muchas personas a ocultar su identidad.

Como parte de las actividades del proyecto, PRO-VIDA también destacó la realización, el pasado 28 de junio, de una feria de comidas ancestrales organizada por la Cuna Náhuat de Santo Domingo de Guzmán. La actividad tuvo como objetivo rescatar la gastronomía tradicional y fortalecer la transmisión de los conocimientos culturales entre generaciones.

Juliana Ama, coordinadora de las tres Cunas Náhuat en El Salvador, explicó que la iniciativa también busca empoderar a las mujeres de la comunidad mediante la preservación y promoción de recetas tradicionales heredadas de generación en generación.

«Hemos reunido a las madres de la Cuna Náhuat de Santo Domingo en esta venta de comidas ancestrales. Tenemos gallina en pinol, pollo en alguashte, chuco, atol de piña, sopa de gallina y otros platillos. Todo esto lo hacemos con el objetivo de empoderar a la mujer de Santo Domingo y, además, realizar una actividad sociocultural donde las madres aprendan estas recetas para que posteriormente puedan prepararlas y comercializarlas cerca de sus hogares», explicó Ama.

La coordinadora señaló que el programa de rescate gastronómico surgió a partir del trabajo desarrollado en las Cunas Náhuat.

«Tratamos de identificar las comidas ancestrales que consumían nuestros abuelos. Por esa razón estamos este 28 de junio en el parque de Santo Domingo de Guzmán. Este es un pueblo eminentemente indígena y aquí fue fundada la primera Cuna Náhuat», indicó.

Desde 2010, las Cunas Náhuat han impulsado en Santo Domingo de Guzmán espacios destinados a fortalecer el interés por la lengua náhuat-pipil entre las nuevas generaciones. Según la organización, la revitalización del idioma se alcanza mediante una metodología que integra la enseñanza lingüística con prácticas culturales, como la feria dedicada al rescate de la gastronomía ancestral.

En este proceso ha sido fundamental el conocimiento transmitido por maestras nahuahablantes y madres de familia, quienes enseñan el idioma a sus hijos y constituyen uno de los principales pilares para mantener viva la lengua.

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