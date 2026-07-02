Encargada de negocios de EEUU resalta fortaleza de relación bilateral con El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Encargada de Negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, destacó que las relaciones bilaterales entre los dos países “están en un punto muy fuerte”.

La diplomática participó en la entrevista de Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña (TCS), en dicho espacio enfatizó que El Salvador siempre ha sido uno “de nuestros primeros socios en casos que cruzan fronteras”, ya que la cooperación trae beneficios para la población de los dos países.

“El Salvador es un socio muy importante en términos de migración, de seguridad regional, de combatir el crimen y el terrorismo a nivel regional no solamente local. También, es una relación muy importante en términos económicos, de inversión y comercio entre nuestros dos países apoyando y mirando cómo podemos hacer crecer las economías para apoyar a nuestra gente», enfatizó Fellows, en declaraciones a la prensa tras salir de su entrevista.

La funcionaria estadounidense remarcó que las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos tienen muchos niveles y el más importante es “el de la relación entre las personas”.

También, destacó que un aspecto muy importante “es el económico”, por ello, siguen en la exploración de oportunidades para inversiones y otros temas que puedan beneficiar a las poblaciones de ambas nacionalidades. También, se sigue siempre con la cooperación “a nivel político y de seguridad”.

“El Salvador y los Estados Unidos siempre han sido amigos y vamos a continuar siendo amigos. Es una relación muy importante para nosotros”, agregó Naomi Fellows. Ejemplificó que, en enero de este año, se firmó un acuerdo de comercio con Estados Unidos, que eliminó la tarifa del 10 % a exportaciones salvadoreñas, esto como muestra de la consolidada relación entre ambas naciones.

Sobre la reducción de la migración ilegal de salvadoreños, la funcionaria sostuvo que “lo más importante es que la ciudadanía sienta que tiene un futuro en su país. Y este es un tema de seguridad, pero también económico. Por eso nosotros hemos hecho tanto énfasis en fomentar la inversión y estar en este tema de los esfuerzos que El Salvador está haciendo para hacer crecer la economía”, concluyó.

De hecho, el tema económico es el principal problema que le afecta a los salvadoreños, según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, (IUDOP) de la UCA; más del 70% de la población mostraron su preocupación económica.

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