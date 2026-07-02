DGEHM asumirá regulación energética y SIGET en telecomunicaciones

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión emitió dos dictámenes favorables para transferir a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) las atribuciones y bienes que tiene, actualmente, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) en materia energética.

Los legisladores escucharon al director general de Energía, Hidrocarburos y Minas y presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, quien expuso que “es indispensable” que dicho traslado se efectúe en un periodo de seis meses. Esto permitiría consolidar un marco institucional más “integrado”, “ágil” y “coherente” con los objetivos estratégicos de dicho sector.

Los legisladores hicieron modificaciones a la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, así como la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones.

Con los cambios a las normativas se establecerán disposiciones para regular la transferencia de las competencias, procedimientos, archivos, registros, bienes, recursos, derechos y obligaciones vinculados con la temática energética, de manera ordenada, coordinada y progresiva.

Daniel Álvarez aclaró que las reformas no representan una centralización de las competencias energéticas, sino que el objetivo es ordenar la institucionalidad.

“No estamos centralizando el sector energético; lo que hacemos es ordenarlo para que los usuarios sepan a dónde acudir y para que el sector continúe creciendo de manera ordenada. Con esto vamos a tener inversionistas nuevos y vamos a llevar este tema a mejores avances”, afirmó Álvarez en la instancia legislativa.

También explicó que todos los procedimientos judiciales, en materia de electricidad, continuarán a cargo de la SIGET, pero los administrativos pasarán a la Dirección.

“Para la transición se creará una comisión especial para coordinar, trasladar expedientes, registros y toda la información en materia de electricidad de la SIGET a la Dirección”, detalló el titular de DGEHM.

Las enmiendas también contemplan la opción de que el personal que, actualmente, labora para la Gerencia de Electricidad pueda ser trasladado hacia la DGEHM.

Es de recordar que en octubre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas para dar cumplimiento a las políticas, estrategias, planes y regulación de los sectores de energía, hidrocarburos y minas. Desde entonces, esa institución es la encargada de autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participan en las actividades relacionadas con la energía, los hidrocarburos y las minas.

Con las reformas, que pretenden ser aprobadas este miércoles en la sesión plenaria, la DGEHM se convertirá en la entidad competente para implementar y ejercer las atribuciones contempladas en las disposiciones en materia del sector de electricidad.

Con ello, deberá velar por el cumplimiento de la Ley General de Electricidad, la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía, la Ley de incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la Generación de Electricidad y la Ley Reguladora para el Otorgamiento de Concesiones de Proyectos de Generación Eléctrica en Pequeña Escala. También la Ley de Creación del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica, la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, así como cualquier otra normativa que corresponda a dicho ámbito.

SIGET regulará únicamente las telecomunicaciones

La comisión también emitió un dictamen favorable para reformar la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, con el fin de armonizar sus funciones y que se dedique exclusivamente a regular el sector de las telecomunicaciones.

La propuesta plantea cambiar el nombre de la institución a Superintendencia General de Telecomunicaciones, eliminando de sus atribuciones todas las relacionadas con el sector eléctrico.

Según el decreto, tras la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, esta asumió responsabilidades relacionadas con la regulación y supervisión del sector energético, por lo que resulta necesario adecuar el marco legal de la SIGET para delimitar claramente las competencias de ambas entidades.

Con las enmiendas se dejaría establecido que la SIGET sería la autoridad encargada de aplicar las normas nacionales e internacionales del sector de telecomunicaciones, aprobar las tarifas previstas en las leyes de telecomunicaciones, emitir normas técnicas, resolver conflictos entre operadores y representar al país ante organismos internacionales vinculados con esta materia.

Además, se modificaría la integración del organismo director para garantizar que sus miembros cuenten con experiencia específica en materia de telecomunicaciones y se tendría que contar, como mínimo, con una Gerencia de Telecomunicaciones.

Estos dictámenes pasarán al pleno legislativo este miércoles en la sesión plenaria.

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