Condenan a 44 años de cárcel a dos sujetos por robo y agresiones sexuales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 44 años de prisión a Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo, tras ser declarados penalmente responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Según lo expuesto por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la etapa procesal, los condenados planificaban y ejecutaban sus ataques utilizando un servicio de transporte privado. El patrón delictivo iniciaba cuando las víctimas solicitaban viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, hacia sus viviendas.

Centros Judiciales de El Salvador informó que el modus operandi consistía en simular desperfectos mecánicos a mitad del trayecto para detener el automóvil. Posteriormente, un segundo sujeto armado salía del baúl para amenazar a la pasajera y tomar el control del vehículo. De acuerdo con el testimonio de las víctimas que denunciaron los hechos, eran obligadas a desnudarse bajo amenazas, sufrían tocamientos y agresiones sexuales, eran despojadas de sus objetos de valor y, finalmente, abandonadas en zonas desoladas.

Los hechos acreditados ocurrieron en diferentes fechas de agosto de 2023. Sin embargo, Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron detenidos en flagrancia el 14 de agosto de ese año, cuando una de las víctimas logró escapar y denunciarlos. En el fallo, el tribunal señaló que Quintanilla Méndez fue plenamente reconocido por las víctimas como el conductor del vehículo y que Gutiérrez Lazo era el sujeto que salía del baúl.

Por el delito de robo agravado, el tribunal les impuso 12 años de prisión por cada víctima; por el delito de privación de libertad, cinco años por cada afectada; y por el delito de otras agresiones sexuales, cinco años de cárcel por cada ofendida. En consecuencia, la condena total asciende a 44 años de prisión para cada uno de los sujetos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...