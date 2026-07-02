MARN reporta restricción de lluvias y primeras condiciones de sequía

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Saúl Méndez

Colaborador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que, desde el pasado 23 de junio, las lluvias en el país se han presentado con menor frecuencia, de forma aislada y con bajos acumulados, condiciones que, según la institución, son consistentes con el inicio del período canicular en El Salvador.

De acuerdo con los registros de precipitación de la Dirección del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del MARN, a estas condiciones se suman los patrones atmosféricos característicos de esta época del año, entre ellos el fortalecimiento del flujo del este sobre el Caribe y el Pacífico de Centroamérica, el incremento de las temperaturas y la presencia de polvo del Sahara.

«La combinación de estos factores ha favorecido el establecimiento del primer evento seco de la temporada en el territorio nacional», detalló la institución en el Informe Especial N.° 1 sobre restricción de lluvias y condiciones de sequía meteorológica en El Salvador, publicado el lunes 29 de junio de 2026.

«Actualmente, se registran entre cinco y seis días secos consecutivos (DSC) en la zona oriental y paracentral del país, así como en el departamento de Chalatenango», explicó el MARN.

«En total, se tienen 42 estaciones de monitoreo que presentan condiciones de sequía meteorológica débil, distribuidas en el territorio salvadoreño», agregó.

La institución también explicó que el Índice de Disponibilidad de Humedad, que relaciona la cantidad de lluvia registrada con la evapotranspiración potencial, permite identificar condiciones de sequedad en la superficie del suelo cuando la evapotranspiración supera las precipitaciones.

«En los últimos 10 días, del 20 al 29 de junio de 2026, la mayor parte del territorio presenta una categoría de humedad en el suelo ‘normal o adecuada’. Las últimas lluvias dispersas registradas en el país mantienen condiciones húmedas en sectores de los departamentos de La Unión, San Vicente y Chalatenango, así como en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y el complejo volcánico», informó el MARN.

«Sin embargo, ya se observan zonas puntuales con una condición de ‘ligero déficit’ o ‘seco’ en los departamentos de Cabañas, La Paz, Santa Ana y Ahuachapán, este último cercano a la línea fronteriza», alertó la institución.

Pronóstico para los próximos días

El MARN adelantó que para los próximos días se espera que el flujo del este continúe acelerado en gran parte del Caribe y al sur de las costas salvadoreñas, condición que favorece el desplazamiento de masas de aire cálido y con bajo contenido de humedad hacia la región.

«No obstante, se prevé el paso de algunas ondas tropicales sobre el territorio nacional, las cuales podrían generar tormentas con actividad eléctrica y lluvias de forma aislada y, en algunos casos, dispersa, principalmente en las zonas occidental y central del país», aseguró la institución.

También se prevé que en la zona oriental las lluvias continúen restringidas, aunque no se descarta la ocurrencia de precipitaciones aisladas.

El ambiente caluroso continuará predominando en todo el territorio nacional; sin embargo, la probabilidad de que se desarrollen condiciones de ola de calor se mantiene baja.

Los rangos de temperatura previstos por zona son los siguientes: Montaña, entre 25 y 30 °C; Valles interiores, entre 30 y 35 °C; Zona oriental, entre 33 y 39 °C; Franja costera, entre 32 y 37 °C.

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