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Imagen del 2 de julio de 2026 de la escena tras una explosión dentro de una cafetería, en el centro de Damasco, Siria. Cinco personas murieron y otras 16 resultaron heridas el jueves en una explosión dentro de una cafetería en el centro de Damasco, informaron las autoridades sirias. (Xinhua/Ammar Safarjalani)

Explosión en cafetería de centro de Damasco deja nueve muertos y 20 heridos

Redacción Nacionales 2 julio, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Explosión en cafetería de centro de Damasco deja nueve muertos y 20 heridos 332 Vistas

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DAMASCO/Xinhua

El número total de muertos por una explosión ocurrida este jueves dentro de una cafetería en el centro de Damasco subió a nueve, mientras que el de heridos aumentó a 20, indicaron esta noche en una declaración las autoridades del Interior de Siria.

La explosión, ocurrida alrededor de las 15:00 hora local (12:00 GMT), fue causada por un artefacto explosivo improvisado con un peso de alrededor de un kilogramo que contenía fragmentos de metal, dijeron las autoridades.

El dispositivo fue detonado dentro de una cafetería en la calle Al-Nasr, en la zona de Hijjaz, a unos 70 metros al oeste del Palacio de Justicia, añadieron las autoridades.
Hasta ahora, ningún grupo ha reivindicado la explosión.

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