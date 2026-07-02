Explosión en cafetería de centro de Damasco deja nueve muertos y 20 heridos

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DAMASCO/Xinhua

El número total de muertos por una explosión ocurrida este jueves dentro de una cafetería en el centro de Damasco subió a nueve, mientras que el de heridos aumentó a 20, indicaron esta noche en una declaración las autoridades del Interior de Siria.

La explosión, ocurrida alrededor de las 15:00 hora local (12:00 GMT), fue causada por un artefacto explosivo improvisado con un peso de alrededor de un kilogramo que contenía fragmentos de metal, dijeron las autoridades.

El dispositivo fue detonado dentro de una cafetería en la calle Al-Nasr, en la zona de Hijjaz, a unos 70 metros al oeste del Palacio de Justicia, añadieron las autoridades.

Hasta ahora, ningún grupo ha reivindicado la explosión.

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