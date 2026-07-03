Hermana de Ruth López está preocupada por la salud de la abogada

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Saúl Méndez

Colaborador

Claudia López, hermana de Ruth López, exjefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal y considerada actualmente una presa política por diversas organizaciones de derechos humanos, reveló que recientemente, sin precisar la fecha, tuvo la oportunidad de visitarla tras más de un año sin poder comunicarse con ella.

«Tuve la oportunidad de abrazarla y de hacerle saber cuánto la ama su familia, así como toda la solidaridad y el apoyo que ha recibido, tanto a nivel nacional como internacional», relató Claudia López.

Agregó que «poder verla ha sido realmente un milagro, aunque no puedo dejar de señalar que su detención es injusta y nunca debió ocurrir. Sin embargo, el hecho de poder visitarla, que además es un derecho constitucional, no solo para Ruth, sino para todas las familias de las personas privadas de libertad, ha sido muy importante para nosotros».

A partir de esa visita, la hermana de la abogada aseguró que pudo constatar el deterioro en el estado de salud de Ruth.

«Nos mantiene en constante preocupación el estado de salud de Ruth», manifestó.

En mayo de 2026, familiares de Ruth López denunciaron que Centros Penales no les notificó sobre su traslado de emergencia al Hospital de la Mujer, en San Salvador, donde fue sometida a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor en una de sus mamas. Desde entonces, aseguran que no han recibido información oficial sobre su diagnóstico, el resultado de la biopsia ni su evolución médica.

«Actualmente, tiene los triglicéridos en 600, un nivel sumamente elevado. Los triglicéridos representan una acumulación de grasa en el organismo y, con cifras como esta, existe riesgo de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular o una pancreatitis. Cualquiera de estas complicaciones podría poner en riesgo su vida», lamentó.

La hermana de la defensora de derechos humanos hizo un llamado a la comunidad internacional «para que permanezca atenta y vigilante, a fin de garantizar lo que el Estado, hasta este momento no ha garantizado: la protección de la salud de Ruth».

Asimismo, informó que la familia continúa a la espera de los resultados de la biopsia practicada tras la intervención quirúrgica.

«Hemos solicitado esa información a todas las instancias correspondientes, pero aún no hemos recibido respuesta», detalló.

Ruth López envía sus primeras declaraciones tras más de un año en prisión

Claudia López aseguró que durante la visita también pudo transmitir un mensaje de la abogada y exjefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal.

«También traigo un mensaje de Ruth para agradecer todo el apoyo y la solidaridad que ha recibido. Agradecemos cada mensaje de cariño y cada muestra de preocupación por su estado de salud y por el proceso que enfrenta. Todo ese respaldo le da fuerza, la sostiene y la anima a seguir luchando y a no rendirse», declaró.

«Sin embargo, es evidente el deterioro de su estado de salud. Quiero reiterar, como lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, que Ruth es inocente. No existe ningún motivo para que permanezca en prisión. No hay un caso en su contra, no hay enriquecimiento ilícito y no existe ninguna prueba que sustente su culpabilidad», aseguró.

La familia de Ruth López instó al Estado salvadoreño a garantizar su derecho a la salud y a entregar los resultados de todos los exámenes médicos que se le han practicado.

«Nosotros vamos a demostrar que Ruth es inocente, pero queremos demostrarlo con ella viva», dijo su hermana.

Ruth López fue declarada persona prisionera de conciencia por Amnistía Internacional, al considerar que su detención responde al ejercicio pacífico de sus posturas anticorrupción y a su labor en defensa de los derechos humanos.

López fue capturada el 18 de mayo, a las 11:00 de la noche, en su vivienda de San Salvador. Según su familia, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron con el argumento de investigar un supuesto accidente de tránsito y, minutos después, le informaron que debía acompañarlos porque era requerida por la Fiscalía General de la República (FGR), que posteriormente la acusó del delito de peculado.

Tras más de un año de detención, organizaciones internacionales como Human Rights Watch han denunciado que las pruebas en contra de López no han sido presentadas en audiencia pública y que el juez tampoco ha expuesto públicamente las razones para mantener el caso bajo reserva judicial.

Ruth lideró investigaciones de corrupción de funcionarios y del gobierno de Nayib Bukele; además, realizó un firme acompañamiento a víctimas inocentes del régimen de excepción y reiteró, en múltiples ocasiones, su llamado público a la justicia y el respeto a los derechos humanos.

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