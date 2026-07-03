Presiones de EEUU contra Cuba son parte del diseño de nuevo orden internacional de improbable sostenibilidad, denuncia vicecanciller

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LA HABANA/Xinhua

Las presiones diplomáticas ejercidas por la Administración Trump sobre otras naciones para perjudicar a Cuba forman parte de un nuevo orden internacional de improbable sostenibilidad, denunció el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío.

«El gobierno de los EEUU ha estado presionando a gobiernos de varias partes del mundo para que pongan fin a programas bilaterales con Cuba de atención médica (…) Va diseñando así, con el aparente consentimiento de la mayoría de los gobiernos, un nuevo orden internacional de improbable sostenibilidad», escribió Fernández de Cossío en la red social Facebook.

A inicios de este año, autoridades de Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana finalizaron los acuerdos de cooperación médica con Cuba.

El diplomático señaló que el retiro de los médicos cubanos de esas naciones ha tenido como consecuencia «privar a muchas comunidades de acceso a servicios de salud», una afirmación que se sumó a las denuncias de La Habana acerca de las presiones de Washington sobre varios países de la región para que rescindan los convenios con las misiones médicas cubanas.

El vicecanciller agregó que la Casa Blanca presiona a otros Gobiernos para que modifiquen su posición histórica contra el bloqueo económico, comercial y financiero en la Asamblea General de las Naciones Unidas y rechacen debatir sobre el tema, en referencia al reciente anuncio de una sesión de ese órgano deliberativo, convocada para el próximo día 7.

«Washington ya presiona con éxito a gobiernos y actores internacionales para que acaten la prohibición impuesta desde Estados Unidos de exportar combustibles a Cuba», añadió en referencia a una orden ejecutiva firmada por Trump, en enero, que impuso sanciones a los países que comercien combustibles con la isla.

Autoridades cubanas han denunciado en varias ocasiones el cerco energético impuesto por Estados Unidos como un acto genocida y un castigo colectivo, que genera largos apagones diarios, falta de transporte y trabas a la actividad económica.

En los últimos seis meses Cuba, que depende de manera mayoritaria de la importación de petróleo, solo ha recibido al buque ruso Anatoly Kolodkin, con unas 100.000 toneladas de crudo.

Cuba requiere cada mes de unos ocho buques de combustible para operar con normalidad, de acuerdo con fuentes oficiales.

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