Llegan a Madrid 96 españoles evacuados tras terremotos en Venezuela

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MADRID/Xinhua

Un vuelo fletado por la aerolínea Iberia con 96 ciudadanos españoles evacuados desde Venezuela llegó este jueves a Madrid, como parte de la operación de repatriación organizada por el Gobierno de España, tras los terremotos que sacudieron el norte del país sudamericano el pasado 24 de junio.

En la aeronave viajaban también 24 ciudadanos venezolanos y 11 nacionales de otros países europeos, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

Con esa nueva operación, España ha evacuado a 312 personas desde Venezuela, de las cuales 244 son españolas y 68 pertenecen a otras doce nacionalidades.

El Ministerio de Asuntos Exteriores actualizó este jueves el balance de víctimas españolas y elevó a 27 el número de fallecidos por los terremotos.

Además, 137 ciudadanos españoles permanecen desaparecidos y otros 11 han sido localizados entre los escombros.

La llegada del vuelo coincide con el refuerzo de la ayuda humanitaria española, luego de que un avión con 50 cooperantes españoles partió ayer miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña destinado a prestar atención médica de emergencia, apoyo psicológico y asistencia en procedimientos quirúrgicos y partos.

Los dos terremotos consecutivos que sacudieron a Venezuela el pasado día 24 causaron 2.295 fallecidos y más de 11.000 heridos, según el más reciente reporte de las autoridades.

Reconocen como “Héroes de Venezuela” a rescatistas alemanes

El Gobierno venezolano otorgó la condecoración «Héroe de Venezuela» a la delegación de Alemania que participó en labores de cooperación en terreno, tras los sismos que golpearon de manera severa al país sudamericano el 24 de junio pasado, informó la cancillería.

El reconocimiento fue entregado a la directiva de la misión humanitaria alemana por el canciller venezolano, Yván Gil, y el ministro de Defensa, Gustavo González López.

Venezuela resaltó la ardua labor de los cooperantes alemanes en «la búsqueda, rescate, atención médica, salvamento y protección a la vida de las víctimas de los dos terremotos» que sacudieron al país sudamericano.

El Gobierno venezolano entregó también condecoraciones a los caninos, «que con su olfato y determinación fueron un faro en la oscuridad para innumerables familias».

«Siempre estarán presentes en la memoria de las venezolanas y los venezolanos que han sufrido este evento catastrófico», expresó Gil durante la ceremonia de reconocimiento.

El Gobierno de Venezuela otorgó similar condecoración a las delegaciones de Suiza e Italia que participaron en misiones humanitarias, tras los dos sismos de magnitud superior a 7 en la escala Richter.

Las autoridades han informado que más de 30.000 funcionarios venezolanos y 3.500 extranjeros se han desplegado para intentar rescatar a sobrevivientes de los devastadores terremotos.

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