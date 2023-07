¿Por qué Bukele redujo a 44 municipios el país?

Hasta el 30 abril de 2024, El Salvador estará conformado con 262 municipios, pues a partir del 1 de mayo de ese mismo año se reducen a 44 municipios. Las razones que ha dado el presidente Nayib Bukele no tienen ninguna base técnica que lo justifique, pues el argumento es que en 21 mil kilómetros cuadrados (El presidente no se ha dado cuenta que, desde que la Haya otorgó 446.4 kilómetros reclamados por Honduras, El Salvador ya no mide 21 mil kilómetros cuadrados) no deberían existir tantos municipios, y que por tanto lo adecuado son 44.

Hasta hoy no hay ningún argumento técnico que justifique dicha división, pero sí hay argumentos políticos en dos direcciones: la primera, que de las 150 alcaldías que gobiernan alcaldes de Nuevas Ideas, ninguno ha tenido la capacidad de sacar al municipio adelante, más allá de que no tienen el FODES, el cual Bukele quitó, con la idea de hacer fracasar las 112 alcaldías gobernadas por la oposición, sobre todo las de ARENA y del FMLN.

Sin embargo, en las del FMLN y algunas de ARENA, a pesar de que no contaron nunca con el FODES, lograron manejar en lo básico a sus municipios como el manejo de los desechos sólidos, el alumbrado público y una que otra pequeña obra comunitaria. Mientras que los municipios dominados por Nuevas Ideas, la administración municipal hasta este día ha sido un fracaso.

En primer lugar, por la ineptitud no solo del alcalde o la alcaldesa, sino por el círculo de allegados también ineptos y, segundo, por la corrupción. Dos ejemplos de lo anterior son los municipios de Mejicanos y Soyapango. Ambos municipios en manos del FMLN fueron exitosos, incluso sin el FODES, pues Bukele se encaprichó y desde que llegó a la presidencia se negó a entregar el FODES, que es equivalente al 10% del presupuesto general de la nación.

Pero, pese a que los alcaldes de ARENA y el FMLN no tuvieron el FODES, la capacidad administrativa los llevó a resolver algunos problemas de la gente, de las comunidades, como el tema de la basura como se ha dicho arriba.

Cuando llegaron los alcaldes de Nuevas Ideas, los problemas municipales se agravaron, así, municipios como Mejicanos volvieron a la crisis de la recolección de la basura, como en tiempos de la alcaldesa Pacas. Y por muy de “nuevas ideas”, el alcalde Saúl Meléndez no pudo con el municipio y decidió mejor renunciar, bajo la sombra de la corrupción y de la ineptitud manifiesta.

Lo mismo le pasó a Soyapango, que incluso, en un afán de demostrarle a la gente que aún cree en el partido “cian”, metieron presa a la alcaldesa de Nuevas Ideas, por delitos que, quizá, no cometió, pues lo que pasó con ella fue, simplemente, ineptitud, así como la de sus colaboradores.

Y es que los alcaldes de Nuevas Ideas creen que solo por rendir pleitesía a Bukele resuelven los problemas de la gente. Es decir, Nuevas Ideas al frente de las municipalidades ha sido un fiasco y, por eso, en una reciente encuesta, la población califica a la administración municipal actual con 4.8, sea esta de Nuevas Ideas o no. Es decir, el panorama electoral para 2024 era gris para Bukele y para Nuevas Ideas en lo municipal.

Y Bukele no es de los que aceptan ninguna derrota, de ahí que, dado que el panorama era que de las 150 alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas iba a perder la mayoría, prefirió quitar del mapa los 262 municipios y reducirlos a 44.

Bukele ordenó los municipios no por cuestiones para el desarrollo, cultural o histórico, sino por el número de votos que Nuevas Ideas sacó en esos territorios, con la idea de mantener bajo control los dos tercios de los municipios, y con ello no solo controlar el poder municipal, sino evitar una aplastante derrota en el municipalismo.

La oposición tiene un reto grande, pues con la maniobra de Bukele va cuesta arriba, pero puede disputar al menos un tercio de los 44 municipios. ¿Cómo?, yendo en colación, y poniendo candidatos con gran capacidad administrativa y dirigencial como Simón Paz, quien fuera un excelente alcalde de Mejicanos y que va por “San Salvador Centro”, o Milagro Navas, de Nuevo Cuscatlán.

Además, haciendo buenas campañas, priorizando el diálogo con los futuros distritos, haciéndoles ver que solo candidatos con experiencia podrán sacar adelante el municipio y los nuevos distritos, podrán convencer a la gente que en estos dos años han sido víctimas de la incapacidad de los funcionarios de Nuevas Ideas.

Incluso, San Salvador puede ganarlo la oposición, dado que Mario Durán solo ha continuado las obras que inició Bukele, más para favorecer el turismo interno y externo que para el bienestar de los capitalinos y sus alrededores.

En las comunidades alrededor de la capital no hay ninguna obra de beneficio social, solo en el centro histórico que hoy está sin vendedores ambulantes y con muchos hoyos, y cuando se acerque las elecciones, solo lozas y luces múltiples, que al final solo gozarán los turistas y muy poco los residentes.

En conclusión, Bukele redujo a 44 los municipios el país por la ineptitud de los 150 alcaldes y alcaldesas de Nuevas Ideas, y con la idea de seguir controlando el poder municipal por el solo hecho de tener el control total del país.